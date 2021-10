Accademia Inter-Assago: Caterino è super e il terzetto Spizzica, Dossena, Laurora è inarrestabile

Spettacolo, gol e tanto divertimento tra Accademia Inter e Assago, in una partita in cui entrambe le squadre si sono fatte valere. Il punteggio finale (10-0) premia la squadra di Pucci, grazie alla grandissima qualità di Caterino (doppietta e vero man of the match), di Laurora (due gol), di Dossena (doppietta, uno direttamente da calcio d'angolo) e di Spizzica (che doppietta!). Ma non solo, perché anche Pascali e Mobrici hanno messo il timbro sulla gara. Ma l'Assago, punteggio a parte, ha giocato una gara di grande orgoglio, e una menzione speciale se la meritano il numero uno Rubino (autore di...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con