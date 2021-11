Città di Brugherio, alla scoperta della squadra di Pietro Ausilio: «I miei Pulcini? Un bellissimo gruppo»

Il nuovo gruppo di Pietro Ausilio, da questa estate a capo dei Pulcini della Città di Brugherio, è composto da giovani talentuosi e con tanta voglia di fare. Ma è uno di loro, in particolare, a distinguersi dagli altri: si tratta di Ryan Elhamzoui, un classe 2011 dai piedi d’oro, come lo definisce il suo stesso istruttore, che, tra l’altro, lo conosce da molto tempo: «Mi fa piacere parlare di lui perché ha iniziato benissimo la stagione e ottiene sempre ottimi risultati. Per me non è di certo una sorpresa perché lui è sempre stato così ed ha sempre ottenuto,...

