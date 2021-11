Niguarda-Olympique Milano: Gennari espone le sue opere d'arte, Marino e compagni rispondono senza mollare mai

Al “Farina” di Via Cesari 40 il Niguarda la risolve veramente solo nel finale contro un mai domo Olympique Milano. Al termine dei tre tempi regolamentari il risultato è di 6-2 per i padroni di casa, che costruiscono la meritata vittoria durante la prima e la terza frazione di gioco. Sugli scudi il genio di Gennari, capitano ed elegante regista, autore di due magnifiche reti e propiziatore di altrettante segnature con la sua visione di gioco a 360°. Da sommare alle sue doti balistiche, il coraggio di Lerro e Cusmano, le incursioni di Samanni e Casadei – entrambi in gol...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con