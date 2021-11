Villa-Franco Scarioni: arancioneri di lusso, Caputo spacca la partita, chiudono Laurenti e Marra, doppietta per capitan Spotorno

Un match ricco di gol e spettacolo quello che si gioca tra il Villa e la Franco Scarioni. Gli ospiti alleanti da Francesca Fadda mettono in mostra una prestazione di alto livello e superano i bianconeri per 3-7 che fino all'ultimo provano a tornare in partita. Tra i dieci gol che le due squadre realizzano nel match spiccano alcune doppiette. Caputo apre il match con due reti fulminee per la Franco Scarioni che poi continua a strabiliare con quelle di Laurenti e Marra nel secondo tempo. Per il Villa, il numero 10 e capitano dei bianconeri realizza due gol che...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con