Armentano, Bovolenta e Spotorno indirizzano subito il match nel primo tempo per i bianconeri

Villa e Macallesi, due squadre certamente imbottite di talento che giocano un calcio propositivo. Come da pronostico infatti ci sono state tantissime occasioni, ma solo una delle due squadre è riuscita a trasformarle in gol: finisce 5-0 per Villa, che trionfa grazie alle reti di Armentano, Bovolenta, Spotorno, Arisi e De Grandi.

IL TRIS

Le due squadre son partite subito forte, ma il Villa sin da subito è stato più cinico: passano appena due minuti dal fischio d'inizio e Armentano sigla il gol del vantaggio da pochi passi, ribattendo in porta dopo un'iniziale parata di Mazzocchi. Il gol subìto a freddo scombina un po' i piani degli ospiti. Dopo un minuto infatti Bovolenta scheggia la traversa, prima di trovare al 5' il gol del raddoppio: filtrante perfetto di Armentano e tiro preciso all'angolino basso di Bovolenta per il 2-0 bianconero. La Macallesi prova a reagire, trovando un guizzo a metà primo tempo con Calviello, che però calcia centrale dopo aver ricevuto un passaggio illuminante da Nigro. Nel finale di primo tempo arriva anche il tris, questa volta di Spotorno, che dopo aver saltato secco un avversario con un dribbling ubriacante ha calciato fortissimo all'angolino basso, imparabile. Pochi istanti prima dello scadera i padroni di casa sfiorano anche il quarto gol con Bovolenti, ma Mazzocchi si rende protagonista con una parata strepitosa. La prima frazione termina dunque 3-0, con i padroni di casa in controllo sulla gara.

LE OCCASIONI

Ad inizio ripresa il Villa riparte con la stessa mentalità e voglia di attaccare: al 3' il neoentrato Turco tra i pali della Macallesi deve subito scaldare i guanti con un intervento prodigioso su Arisi. La grande occasione ce l'hanno anche gli ospiti, ancora con Calviello che dopo essersi liberato bene si è ritrovato davanti Ranieli, facendosi però ipnotizzare dall'estremo difensore della formazione di casa. Poco dopo, all'8' minuto, Spotorno ha un'altra grande occasione, azione personale e tiro sul secondo palo, ma Turco ancora una volta fa una grande parata. Nel finale arriva la beffa per gli ospiti, che nonostante stessero spingendo per accorciare le distanze, hanno preso il quarto gol: questa volta è Arisi a siglare la rete che vale il poker, con un destro ad incrociare terminato sotto al sette. Duplice fischio e parziale di 4-0 a fine secondo tempo.

LA CINQUINA

Nel terzo ed ultimo tempo parte con una super giocata di Spotorno, che dopo un bellissimo tunnel prova il tiro a giro sul palo lontano, ma viene fermato dai legni e dalla cattiva sorte. La Macallesi dal canto suo prova a far prevalere l'orgoglio sull'amarezza e ad accorciare le distanze, prima con Palmieri e poi con una punizione di Sottoferro, ma entrambe le conclusioni terminano alte seppur di poco. Nel finale però arriva anche il quinto gol firmato De Grandi, che arrotonda il risultato con un destro all'incrocio. Sfortunati invece Barisione e Spotorno, che prima del 5-0 hanno colpito una traversa e un palo da buona posizione.

IL TABELLINO

VILLA-MACALLESI 5-0

RETI: 2' Armentano (V), 5' Bovolenta (V), 11' Spotorno (V), 12' st Arisi (V), 11' tt De Grandi (V).

VILLA: Ranieli, Barisione, Confalonieri, Pugliese, Gallizioli, De Grandi, Arisi, Armentano, Spotorno, Bovolenta. All. Lupi.

MACALLESI: Turco, Nigro Dennis, Bertacchini, Sottoferro, Koxhabelliu, Bighetti, Palmieri, Calviello, Vargiolu. A disp. Mazzocchi.