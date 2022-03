Nanetti da centrocampo, super Baratelli: è tris Villapizzone

Due traverse nel primo tempo, un gol nel secondo e due nel terzo: si fonda così il 3-0 con cui il Villapizzone supera un Cologno grintoso, capace di mantenere la partita sul filo dell'equilibrio anche senza un portiere di ruolo tra i pali. Un'assenza alla quale i rossoneri sopperiscono con tanta disponibilità, unione e grinta, la stessa che mette in difficoltà i gialloviola in fase di costruzione del gioco. Una volta superato l'ostacolo, però, la qualità dei padroni di casa è tanta e la doppietta di Baratelli e il timbro di Nanetti bastano per portarsi a casa i tre punti....

