«Ai bambini di oggi manca, più di prima, la parte motoria»

35 anni da compiere, Andrea Piazza ha coltivato la passione per il ruolo di istruttore già da quando ne aveva 15 in ambito oratoriale. La prima esperienza da tecnico in FIGC arriva nel 2014 alla Calvairate, poi il passaggio all’Ausonia prima del quadriennio a Rogoredo che lo ha visto terminare alla guida dei 2011 nella preagonistica di via Pizzolpasso.Ora è tempo di novità, e ad attenderlo c’è la Milano Football Academy. «Ho sentito che era il momento giusto per cambiare. Ragazzi, staff, genitori: avevo voglia di una nuova avventura, così è nata l’occasione e devo dire che mi...