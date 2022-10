I Galuppo Kids sfoderano all'esordio una prestazione degna dei Paw Patrol, mostrando sul campo di via Assietta fondamentali tecnici e un'intesa di squadra già significativa. Undici i gol totali messi a segno dall'Accademia nei primi tre tempi (si giocherà anche un quarto (ma "just for fun"), molti dei quali di notevole fattura con azioni combinate e conclusioni dalla distanza. Sconfitta da cui ripartire subito per i gialloblù di Borzone, capaci comunque di affacciarsi qualche volta delle parti di Pedretti, e di segnare un prezioso quanto pregevole gol che tiene alto il vessillo di Affori.PERCHE' SEI TU, ROMEO Le...