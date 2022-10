Tedone e Schiaffonati travolgenti: L'osal Novate si prende il derby

L'aria da derby si respira anche in questa categoria, dove i pulcini di Pro Novate e Osal Novate si danno battaglia per tutti e tre i tempi, senza risparmiarsi sia in fase difensiva che offensiva. Diverse sono le occasioni create dagli ospiti nei primi 15 minuti, ma alla rete di Tedone risponde Imperiali per il pareggio. Nel secondo tempo gli ospiti dilagano: prima Schiaffonati, poi Tedone, e poi ancora Schiaffonati. Gli stessi due che nel terzo tempo spingono ulteriormente sull'acceleratore, trovando un'altra marcatura a testa con cui prende forma l'1-6, al termine di una gara senza esclusione di colpi da ambo le parti.

ATTACCO OSAL

L'Osal Novate parte forte mettendo in mostra un buon gioco offensivo. A Tedone e Sampaolesi arrivano diversi palloni dalle retrovie con cui creare pericoli sia lungo le fasce che per vie centrali; a questi si aggiungono i recuperi prodigiosi di Riedel in difesa e la disinvoltura del portiere Sartor palla al piede, con cui rilancia l'azione. La rete del vantaggio impiega 6 minuti a concretizzarsi: su un pallone conteso dalla mischia in area si avventa proprio Tedone, che calcia un siluro che termina alle spalle dell'estremo difensore. I padroni di casa provano a emergere e a rispondere alla rete subita. Di Matteo, Luongo e Gazzoli trovano spazi lungo le fasce, impensierendo in qualche occasione Sartor che si fa trovare comunque attento, anche sulle conclusioni di Bodini e Da Rugna spesso in agguato nei pressi della porta. Ma è proprio Luongo a propiziare il gol del pareggio quasi allo scadere: dopo una discesa sulla sinistra mette in centro un pallone per Imperiali, che con una prodezza di prima intenzione centra l'angolino della porta.

La vincente formazione dell'Osal Novate nel pre-partita

CONFERMA

La formazione ospite non perde tempo e cerca subito la profondità come nel primo tempo. Tanto che, dopo due minuti, uno Schiaffonati in stato di grazia trova il guizzo vincente per andare a segno - grazie soprattutto al filtrante verticale di Mangano che mette il compagno a tu per tu col portiere. Passa solo un minuto e Schiaffonati si rende di nuovo pericoloso, questa volta con un assist per Tedone che davanti alla porta trova ancora l'angolo vincente. Il numero 10 ospite ci prova di nuovo poco dopo, ma dopo una discesa lungo la fascia destra, la sua conclusione è respinta prontamente in angolo dal guantone di Cavuoto. I padroni di casa riescono comunque a trovare la profondità in qualche occasione, ma la retrovia avversaria, con Cavenaghi e Trevisi, non si lascia sorprendere. A pochi minuti dalla fine, è ancora Schiaffonati a proporsi in avanti e centrare la personale doppietta, conquistando un pallone sotto porta e imbucando in rete.

La formazione e i tecnici della Pro Novate

TEDONE COME INZAGHI

I padroni di casa provano a rimettersi in partita cercando la profondità. Coi palloni recuperati da Monteforte, Boshnyakov e Mammana, Bodini e Di Matteo trovano spazi per calciare in diversi frangenti del terzo tempo, trovando però un attento Sartor tra i pali. Cakmak, Colombo e Pugliese cercano pertugi sulla fascia, costruendo pericoli che però non si concretizzano. L'Osal Novate riesce a rendersi ancora pericolosa, con le discese in velocità di Sampaolesi e le verticalizzazioni di Cacciola. Ragab difende bene la sua porta anche a tu per tu con l'attaccante, ma all'8' non può nulla sulla rete, beffarda, di Tedone, che si trova sulla traiettoria di un tiro da fuori e lo devia in rete - replicando l'iconico gol di Pippo Inzaghi nella finale di Champion's League del 2007, sulla punizione di Pirlo. Nel finale, Schiaffonati trova ancora spazio per straripare, vincendo diversi duelli con la difesa avversaria e segnando la sua terza e ultima marcatura della gara.

IL TABELLINO

PRO NOVATE-OSAL NOVATE 1-4

RETI (0-1, 1-1, 1-4): 6' Tedone (O), 14' Imperiali (P), 2' st Schiaffonati (O), 3' st Tedone (O), 9' st Schiaffonati (O).

PRO NOVATE: Ragab, Luongo, Di Matteo, Bodini, Boshnyakov Mitko, Cakmak, Colombo, Gazzoli, Monteforte, Da Rugna, Cavuoto. A disp. Pugliese, Imperiali.

OSAL NOVATE: Sartor, Mangano, Riedel, Cavenaghi, Schiaffonati, Trevisi, Mammana, Cacciola, Sampaolesi, Tedone, . All. Sorbara.