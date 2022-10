Prina Hat-Trick, Barone sul velluto, Di Dedda chiude la saracinesca: la Sesto 2012 illumina

Che show allo stadio comunale Pertini di Sesto San Giovanni, va in scena alle 14 la partita fra Sesto 2012 e Macallesi Milano. Partono subito forti i biancoblù con le iniziative palla al piede di Finazzi, il quale non c'entra il bersaglio per ben due volte. Ai tentativi dell'esterno di casa risponde subito presente Iudica che da centrocampo fa partire due tiri neutralizzati dall'impeccabile Di Dedda. La gara viene sbloccata a pochi minuti dal fischio d'inizio con Cagnetta che con il mancino fulmina Casagrande e fa 1-0.

La palla del momentaneo pareggio arriva sul piede di Alfano che abilmente aggira due avversari e poi calcia sul primo palo strozzando troppo la conclusione. A questo punto Ansaldi decide di cambiare passo e dopo che si è liberato di Sensani, tenace e agguerrito dal primo all'ultimo minuto, dribbla anche Barile, uno dei più tecnici dei suoi, e calcia in estirada sul secondo palo, dove Casagrande non può arrivare. Inizia la seconda frazione di gioco con i padroni di casa che partono con il piede sull'acceleratore, infatti Barone triplicherà il vantaggio sul meraviglioso assist del ''petit diable'' ElSharkawy, tanto piccolino quanto insidioso. I gialloblù però non ci stanno e rispondono con Campanaro, il più in forma dei suoi, decisivo sia in difesa che in attacco, reparto nel quale creerà grandi problemi alla retroguardia locale, come il colpo di testa che si stampa sulla traversa al 7' della ripresa.

Non soddisfatto della rete appena segnata, il numero 6 della Football Sesto con la punta sigla il temporaneo poker sul passaggio chiave di Pavone, che insieme ad Arseld ha dettato i tempi di gioco della sua squadra. Minuto 12 del secondo tempo, si stacca dalla marcatura Marta Prina, la quale sull'imbucata del velocissimo Seydou, si gira e calcia rasoterra sul palo più lontano. Parte il terzo tempo, ma non inteso come l'aperitivo dopo le partite di rugby, anche perchè i ritmi sono stati frenetici sin da subito e la parola ''relax'' o ''distrazione'' non era concessa ad entrambe le fazioni

ElSharkawy viene steso e si guadagna un'ottima posizione, Cagnetta si prende la responsabilità e batte velocemente il calcio piazzato e di testa Zacchetti mette sotto all'incrocio. Successivamente Ansaldi vuole replicare la prima marcatura e con una cavalcata degna di Bruno Peres calcia sul secondo palo, Casagrande para ma non trattiene la palla e da due passi Zacchetti raddoppia il suo bottino personale. Non è molto differente l'ottavo gol dei padroni di casa, poichè Prina depositerà da distanza ragguardevole la tripletta personale sulla progressione di flash Taran. La reazione del club milanese c'è stata, ma forse un po' troppo tardi rispetto al dilagare della squadra di casa, con Naso, Carazzina e Muraro, che triangolano e servono Alfano che punisce Barone nella versione di portiere improvvisato e segna il gol della bandiera. Nella seconda azione degli ospiti saranno De Pace e Landi a dialogare prima di scaricare su Alfano, che puntualmente conclude siglando la doppietta personale.

IL TABELLINO

RISULTATO 4-1

RETI: (2-0, 3-0, 4-2) 5' Cagnetta (S), 8' Ansaldi (S), 3' st Barone (S), 9' st Barone (S), 12' st Prina (S), Zacchetti 1' tt (S), Zacchetti 3' tt (S), Prina 4' tt (S), 7' tt Alfano (M), 8' tt Alfano (M), Prina 14' tt (S)

SESTO 2012: Di Dedda, Ansaldi, Cagnetta, Pavone, Barone, Finazzi, Arseld, Cima, ElSharkawy, Seydou, Taran, Zacchetti, Prina.

MACALLESI 1927: Casagrande, Muraro, Landi, Barile, Iudica, Carazzina, Naso, Anzani, Campanaro, Alfano, De Pace, Sensani.