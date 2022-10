«Avversari troppo aggressivi»: l'allenatore di casa interrompe la partita e ritira la squadra

Episodio singolare quello accaduto lo scorso sabato al Centro Sportivo Carassai di via Sant'Abbondio a Milano, una delle "case" del Club Milano. Per la seconda giornata del campionato Pulcini 2012 (girone 48) si affrontavano i padroni di casa e gli avversari del Locate.

La partita, tuttavia, non arriverà al termine perché interrotta - le ricostruzioni fino a questo punto sono concordanti - per decisione dello staff di casa che ha ritenuto eccessivamente aggressivo l'atteggiamento in campo degli avversari del Locate. Diverse invece le interpretazioni su quanto accaduto, e le conclusioni in merito alla scelta di far terminare anzitempo la gara.

«È stato in particolare il comportamento di un singolo bambino a scatenare la situazione - spiega l'allenatore del Club Milano Andrea Cafarella - Era molto aggressivo, compiendo interventi da dietro, scaraventando altri bambini fuori dal campo contro le reti. Dopo un tempo e mezzo avevamo un ragazzino con una caviglia gonfia, un altro con dei segni sulla schiena procuratisi proprio contro le reti. Da qui la decisione di interrompere la partita. Vogliamo preservare l'integrità dei bambini; se dobbiamo farci male anche no, soprattutto se dall'altra parte ci sono persone che non hanno fatto nulla per calmare una situazione a mio avviso abbastanza grave».

Sponda Locate interviene sull'episodio il responsabile dell'attività di base, Emanuele Monetti: «Io non ero presente, ma ho piena fiducia nelle persone che mi hanno riportato l'accaduto in maniera diversa. Ci sono stati dei contrasti all'interno del rettangolo, situazioni di gioco che possono capitare, ma nessun episodio così grave da dover portare a una sospensione anticipata. Sia le persone del nostro staff, che i bambini della squadra sono rimasti molto perplessi da questa scelta, e sul momento non sapevano bene come doversi comportare. Ho valutato la possibilità di cercare un confronto nei minuti successivi, ma alla fine, per non rischiare di andare a creare ulteriori malumori, abbiamo preferito prendere semplicemente atto della decisione».