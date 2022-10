Nocitra alla Del Piero, Bosi alla Di Maria: Enotria quasi in doppia cifra

L'Enotria non stacca il piede dall'acceleratore e rifila un passivo severo al Sangiuliano City, che ha mostrato qualcosa da registrare nella fase difensiva. In ogni caso, il tecnico Guercio si è detto contento della prestazione alla fine del match, radunando i suoi ragazzi in panchina. Per i rossoblù di Conca ci sono due triplette e una doppietta, tanti gol e alcuni di grande fattura. Menzione d'onore per il portiere gialloverde Ferretti, sotto età, e protagonista di alcune parate di rilievo.

NICOTRA ROMPE L'EQUILIBRIO

L'Enotria si schiera con la divisa gialla e numerazione blu, il Sangiuliano in maglia nera con striscia in diagonale e numeri gialli. I padroni di casa cercano di mandare in superiorità numerica l'attaccante, Abou, e gli esterni, Principe a destra e Nocitra a sinistra), nell'ultimo quarto di campo. I viaggianti puntano invece molto sulla costruzione dal portiere, un po' in difficoltà nei rinvii lunghi sulla fascia, anche perché Ferrieri è ben schermato da Aicardi. Ma quando passa, l'asse Di Cicco-Emma può fare davvero male. C'è tanto agonismo in un pomeriggio caldo e altrettanto fair play, come dimostra il comportamento dei giocatori sangiulianesi nel momento in cui Rubino subisce un colpo al volto. Guercio richiama Iacone a non buttare la via palla con fretta, sull'altra panchina il più richiamato è Principe anche perché posizionato sulla corsia più vicina. Dopo il gol annullato ad Abou per intervento scorretto su Ferretti, l'Enotria sblocca il punteggio con Nocitra: la metà e più del merito va al lavoro dalle retrovie di Chiesa, che di fatto mette il compagno nelle condizioni di piazzare un destro a giro millimetrico. Nel finale di tempo grandissima parata in stile hockey di Ferretti, che salva con la gamba sinistra.

FRIZZANTEZZA BOSI

Forze fresche nel secondo tempo, e si vede! Bergamaschi e Bosi, rispettivamente centrocampista ed esterno, hanno una marcia in più degli altri, affaticati da quindici minuti senza sosta. Il mediano crea le condizioni per mettere i compagni davanti alla porta, l'esterno è pimpante e caparbio nel dribbling e in velocità. E' però ancora Nicotra a iscrivere il suo nome nel tabellino, con un altro destro a giro che questa volta si infila nell'angolino alto: una rete ancora più bella di quella di apertura. Il Sangiuliano si scuote e si fa vedere con un coraggioso sinistro al volo di Emma, leggermente strozzato ma perfetto per uno scatto ricordo, poi la sua uscita porta Di Cicco (l'uomo più tecnico della squadra) nel ruolo di punta centrale. Superato il bisticcio tra Rubino e Pascali su una deviazione in calcio d'angolo, Pinnelli salva sulla linea ma poi capitola sul contropiede finalizzato da Bosi per la gloria personale. A stretto giro il gol di Emma, pronto tap-in sul salvataggio di Muri: anche quest'ultimo meritevole di una menzione speciale.

BERGAMASCHI TROVA GLORIA

L'ultimo tempo è un discorso a sé stante che mostra pregi e difettucci delle due squadre: l'Enotria dimostra di essere più continua e onora l'impegno (e gli avversari) fino al fischio finale, di contro il Sangiuliano City si fa prendere da un pizzico di nervosismo e incassa i colpi di una squadra di ottimo livello. Protagonista è Bergamaschi, che corona una partita molto buona sotto il profilo creativo, capitalizzando di potenza e rabbia un po' di frustrazione per qualche occasione precedentemente sprecata. I primi scricchiolii in casa gialloverde arrivano sulla brutta palla persa in costruzione da Bossi, spesso richiamato dal suo allenatore nell'essere rapido e attento in uscita. Anche il gol su punizione di Nocitra denota il calo definitivo di lucidità, che si trascina fino all'ultimo con i rossoblù che creano occasioni a ripetizione. Tra le note meno liete in casa Enotria c'è la precisione sotto porta di Abou, in ritardo oppure con la mira non in giornata, ma rapido di pensiero quando c'è lo spiraglio per concludere. Punto esclamativo per Principe, dal richiamo alla gioia che vale l'imbattibilità stagionale.

Enotria 2012 di Conca al completo

IL TABELLINO

ENOTRIA-SANGIULIANO CITY 3-0

RETI (1-0, 2-1, 6-0): 10' e 3' st Nocitra (E), 14' st Bosi (E), 15' st Iacone (S), 2' tt Bosi (E), 8' tt Nocitra (E), 9' tt Emma (S), 10'tt, 13' tt Bergamaschi (E), 14' tt Bosi (E), 15' tt Principe (E).

ENOTRIA: Muri, Abou, Bergamaschi, Bosi, Caserta, Chiesa, Nocitra, Principe, Rubino, Aicardi. All. Conca.

SANGIULIANO CITY: Ferretti, Bossi, Pinnelli, Pascali, Gucciardo, Ferrieri, Emma, Di Cicco, Iacone. All. Guercio.