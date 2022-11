Bis Spagarino, Dhain lo accompagna: sono loro i king di Bonola

Gol e gran belle giocate si sono viste tra Bonola e Cassina Nuova, in quella che è stata una partita molto equilibrata fino alla fine dei tre tempi. Il Bonola, guidato dall'istruttore Giovanni Cineri che nonostante la sua sia una squadra totalmente nuova si ritiene molto felice dei suoi ragazzi, e il Cassina Nuova guidato dall'istruttore Stefano Muceda, hanno dato vita a una partita intensa, con il risultato sempre in bilico. BONOLA SUBITO AVANTI Inizia la partita e il Bonola va subito in vantaggio con il gol di Francesco Spagarino che, in mischia, ne esce vittorioso e porta in vantaggio...

