Under 18 LND, i convocati di Giannichedda per il raduno in vista della Lazio Cup: presenti Bonassi del Ponte San Pietro e Sottil del Lascaris

Sono 31 i calciatori scelti da Giuliano Giannichedda, selezionatore dell'Under 18 LND, per il raduno della Nazionale in vista della Lazio Cup, che comincerà martedì. Quella dei classe 2004 sarà la prima rappresentativa a scendere in campo nella stagione 2021-2022: la squadra si ritrova oggi al Mancini Park Hotel di Roma per una pre-selezione dalla quale uscirà poi la rosa definitiva che sarà composta da 23 giocatori.

A rappresentare la Lombardia e il Piemonte ci sono quattro calciatori. Per la Lombardia Luca Bonassi del Ponte San Pietro, prodotto del vivaio bergamasco e già con 16 presenze e più di 1000 minuti giocati nella passata stagione, Riccardo Boschetti della Caronnese - ex Accademia Inter, Mazzo ed esploso poi all'Atletico Alcione - e Filippo Scarsi del Franciacorta, cresciuto tra Lumezzane e Uesse Sarnico e "under" ora fiore all'occhiello della formazione bresciana. Per il Piemonte ecco Luca Sottil, nato e cresciuto con la maglia del Lascaris e ormai pronto per il debutto in prima squadra.

I CONVOCATI

Portieri: Emanuele Semprini (Trastevere), Edoardo Borrelli (Ostia Mare), Valerio Foschini (Trastevere), Edoardo Dal Ben (Liventina)

Difensori: Vincenzo Raucci (Cassino), Thomas Lucentini (Cannara), Matteo Bastita (Sanremese), Pasquale Rapio (Bitonto), Hannes Dejaco (Stegen Stegona), Nico Quilici (Tau Altopascio), Daniele Duina (Campitello), Filippo Ghiani (Monastir Kosmoto), Giuseppe Esposito (S.G. Sporting Club), Roberto Puzone (Insieme Formia)

Centrocampisti: Manuele De Min (Montebelluna), Luca Bonassi (Ponte San Pietro), Luca Borghesan (Montebelluna), Marco Piazza (Dolomiti Bellunesi), Luca Ginevrino (Cassino), Mattia Vitale (Santa Maria Cilento), Lorenzo Rech (Dro Alto Garda), Klaidi Sokola (Brixen), Luca Sottil (Lascaris)

Attaccanti: Riccardo Boschetti (Caronnese), Felice Petrignani (Bisceglie), Filippo Scarsi (Sporting Franciacorta), Gioele Camperio (Recanatese), Valerio Faccenna (Romulea), Kevin Kurti (Castelfidardo), Elias Gasser (St. Georgen), Andrea Nicolazzo (De Cagna Otranto)

LO STAFF

Alberto Branchesi (Coordinatore Org./Segretario), Barbara Coscarella (vice segretario), Giuliano Giannichedda (allenatore), Sergio Arnosti (vice allenatore), Calogero Sanfratello (all. Under 17), Bruno Federici (allenatore portieri), Gianfranco Tosoni (collaboratore tecnico), Mattia Toffolutti (preparatore atletico), Antonio Ammendolia (medico responsabile), Giuseppe Bova (medico), Marcello Manocchio (fisioterapista), Vito Flavio Valletta (nutrizionista), Sandro Della Pelle (magazziniere)