Definite le panchine e gli staff tecnici: Daniele Tacchini e Gabriele Peccati ritornano per l'Under 17 e l'Under 15, Matteo Medici promosso in Under 19

Torna il calcio giocato, tornano le Rappresentative. E non poteva esserci notizia migliore in questo inizio di stagione, visto che dopo un'annata a dir poco particolare - si è scesi in campo solo nel Torneo Eusalp con l'Under 16 (2005) - si torna a respirare un'aria di "Nazionale" in vista del Torneo delle Regioni, appuntamento che manca ormai dall'aprile del 2019. Il Comitato Regionale non si è fatto trovare impreparato, anzi: uno staff completamente rinnovato, capitanato da Sergio Pedrazzini e da Martino Arosio, quest'ultimi dirigenti responsabili delle Rappresentative Regionali. Il responsabile della comunicazione sarà Ivo Licciardi, quello della logistica e dell'organizzazione Lucio Introzzi mentre Daniele Tacchini - oltre ad essere selezionatore dell'Under 17 - sarà coordinatore tecnico.

Allievi e Giovanissimi. Le novità più grandi riguardano però le guide tecniche, con due novità ed una conferma per quanto riguarda le panchine dall'Under 19 all'Under 15. Le prime portano nomi e cognomi precisi: Daniele Tacchini e Gabriele Peccati. Il primo - oltre al ruolo di coordinatore tecnico - guiderà in prima persona l'Under 17, il secondo sarà il riferimento per l'Under 15: due volti noti nel calcio giovanili regionale (e nazionale), uniti inoltre da un passato importante proprio alla guida delle selezioni Regionali. Entrambi, infatti, vantano un'esperienza importante con le Rapp, avendo guidato già in passato le formazioni delle categorie che li vedranno impegnati nel corso di questa stagione. Il countdown è iniziato: se questo giovedì è stata diramata la prima lista della selezione Under 19 e dell'Under 17, per quanto riguarda l'Under 15 ci sarà da aspettare probabilmente un'altra settimana.

Juniores. Anche la conferma porta nome e cognome precisi: Matteo Medici. Dopo un biennio passato tra il rammarico di non aver potuto potare a termine il percorso con i classe 2003 e la gioia di essere tornati in campo con i 2005 (Torneo Eusalp dello scorso giugno), il tecnico è stato promosso sulla panchina dell'Under 19. Precedentemente selezionatore dell'Under 17, a Medici sarà affidato il compito di plasmare un gruppo la cui stragrande maggioranza dei protagonisti ha avuto/sta avendo/avrà modo di confrontarsi con palcoscenici già importanti quali Promozione ed Eccellenza. In questo caso abbiamo già la prima data da fissare sul calendario: 21 ottobre, giorni in cui avrà luogo a Verano Brianza il primo raduno in vista del Torneo delle Regioni.