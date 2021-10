I primi 44 convocati dell'Under 15 di Gabriele Peccati per l'amichevole interna in vista del Torneo delle Regioni

Torna anche la Rapp Under 15! Dopo il raduno dell'Under 17 in via Olivieri avvenuto ieri (20 ottobre), ecco la prima lista dei classe 2007 che saranno visionati da Gabriele Peccati in vista del Torneo delle Regioni. Come avvenuto per la selezione di Tacchini, anche in questo caso l'impegno sarà destinato ai ragazzi che giocano nelle squadre dell'ovest della Lombardia. Per quanto riguarda quelle più a est, bisognerà aspettare settimana prossima per i dettagli della seconda tornata. Si tratta appunto di un raduno territoriale, il quale avrà luogo nel centro sportivo di Pero (comunale "Gianni Brera") martedì prossimo (26 ottobre) con ritrovo alle ore 14:00. Sulla falsariga di quanto visto per l'Under 17, avrà luogo la più classica delle amichevoli interne per farsi una prima idea in vista dei prossimi step che porteranno all'importante impegno di aprile.

ECCO LA LISTA DEI 44 CONVOCATI

• Andrea Adamo (Accademia Inter)

• Manuel Brianti (Accademia Inter)

• Andrea Romanini (Accademia Pavese)

• Matteo Rossi (Accademia Pavese)

• Angelo Curto (Alcione)

• William Curto (Alcione)

• Alan Maccarone (Alcione)

• Niccolò Forlani (Alcione)

• Matteo Bisci (Aldini)

• Matteo Lazzari (Aldini)

• Matteo Mangione (Aldini)

• Davide Ciriello (Ausonia)

• Federico Pascarella (Ausonia)

• Luca Testini (Ausonia)

• Marco Monachella (Club Milano)

• Alessandro Berardi (Castellanzese)

• Alessandro Bianchi (Castellanzese)

• Riccardo Frezza (Cedratese)

• Nicolò Tondi (Cedratese)

• Amelio Sadiku (Cimiano)

• Andrea Scaldaferri (Cimiano)

• Tommaso Urbani (Cimiano)

• Andrea Zizza (Cimiano)

• Andrea Bassi (Enotria)

• Stefano Fontanesi ((Enotria)

• Federico Raschellà (Enotria)

• Arouna Rossi (Enotria)

• Alessio Amadei (Fanfulla)

• Niccolò Sentati (Fanfulla)

• Pietro Beretta (Lombardia Uno)

• Mattia Campari (Lombardia Uno)

• Andrea Ciceri (Lombardia Uno)

• Edoardo Polizzi (Lombardia Uno)

• Mattia Villa Santa (Masseroni)

• Gabriele Brambilla (Mazzo)

• Miguel Alvarez (Rhodense)

• Marco Ardito (Rhodense)

• Niccolò Fumagalli (Rhodense)

• Leonardo Bertolini (SC United)

• Alessandro Spolaor (Franco Scarioni)

• Gabriel Cannatà (Seguro)

• Riccardo Fanelli (Seguro)

• Firas Ferchichi (Seguro)

• William Anchimanya (Solbiatese)