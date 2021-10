Back to back per la selezione di Gabriele Peccati: i 44 ragazzi della Lombardia est convocati per il secondo raduno in vista del Torneo delle Regioni

Ufficializzato il secondo raduno per la Rappresentativa Under 15. Dopo aver visionato i 42 classe 2007 appartenenti alle società ad ovest della Lombardia, Gabriele Peccat avrà modo di conoscere e vedere all'opera altri 44 ragazzi, questa volta appartenenti alle società più ad est della Lombardia: dalla bergamasca al bresciano, passando per la zona sud della regione. La data da fissare sul calendario è martedì 2 novembre: presso il centro sportivo di Vimercate, i 44 convocati convocati di sfideranno nella classica amichevole interna tra squadra arancio e squadra verde.

ECCO LA LISTA DEI 44 CONVOCATI

• Loris Pontiggia (Arcellasco)

• Giorgio Masciadri (Brianza Olginatese)

• Gabriele Barcella (Brusaporto)

• Vincenzo Papa (Schuster)

• Cristian Dipalma (Segrate)

• Alberto Michelini (Crema)

• Vincenzo Russo (Crema)

• Francesco Cretti (Darfo Boario)

• Luca Oggionni (Folgore Caratese)

• Gabriele Stival (Folgore Caratese)

• Philippe Anon (Football Leon)

• Antonino Pellitteri (La Dominante)

• Denis Demrozi (Lumezzane)

• Andrea Gipponi (Lumezzane)

• Nicolò Barchiesi (Mapello)

• Federico Rocca (Mapello)

• Loris Cavalleri (Ponte San Pietro)

• Samuel Comi (Ponte San Pietro)

• Francesco Filipponi (Ponte San Pietro)

• Nicolò Gamba (Ponte San Pietro)

• Luca Casiraghi (Pozzuolo)

• Mario Occhionero (Mario Rigamonti)

• Matteo Carminati (Scanzorosciate)

• Nicola Finazzi (Scanzorosciate)

• Nicolò Sangaletti (Scanzorosciate)

• Diego Gavazzi (Franciacorta)

• Cristiano Marinaci (Franciacorta)

• Samuele Sina (Franciacorta)

• Emanuele Muzzi (Tritium)

• Andrea Mazzucchetti (Tritium)

• Manuel Nikolli (Tritium)

• Francesco Ronchi (Tritium)

• Alessandro Patelli (Uesse Sarnico)

• Leonardo Rossi (Uesse Sarnico)

• Cristian Facchinetti (Villa Valle)

• Thomas Gotti (Villa Valle)

• Michele Hallva (Villa Valle)

• Gabriel Carrara (Virtus Ciserano Bergamo)

• Omar Ghisalberti (Virtus Ciserano Bergamo)

• Jacopo Montagna (Virtus Ciserano Bergamo)

• Giovanni Simeone (Virtus Ciserano Bergamo)

• Federico Bellotti (Vis Nova)

• Marco Fanin (Vis Nova)

• Marco Goffi (Voluntas Montichiari)