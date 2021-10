I 44 ragazzi della Lombardia est convocati da Daniele Tacchini per il secondo raduno in vista del Torneo delle Regioni

Ufficializzato il secondo raduno per la Rappresentativa Under 17. Dopo aver visionato i 42 classe 2005 appartenenti alle società ad ovest della Lombardia, Daniele Tacchini avrà modo di conoscere e vedere all'opera altri 44 ragazzi, questa volta appartenenti alle società più ad est della Lombardia: dalla bergamasca al bresciano, passando per la zona sud della regione all'est di Milano. La data da fissare sul calendario è mercoledì 3 novembre: presso il centro sportivo di Brembate, i 44 convocati convocati di sfideranno nella classica amichevole interna tra squadra arancio e squadra verde.

ECCO LA LISTA DEI 44 CONVOCATI

• Julio Cesar Stucchi (Brianza Olginatese)

• Alessandro Ghislandi (Brusaporto)

• Giovanni Acampa (Desenzano Calvina)

• Abidine Taiebi (Desenzano Calvina)

• Mattia Fadigati (Caravaggio)

• Matteo Bressanelli (Darfo Boario)

• Matteo Ghirardelli (Darfo Boario)

• Mattia Brenicci (Enotria)

• Danilo De Pasquale (Enotria)

• Alessandro Pellegrino (Eotria)

• Alessandro Galli (Manara)

• Nicolò Pavarini (Manara)

• Tommaso Zanotti (Offanenghese)

• Roan Gjinika (Orceana)

• Matteo Ferrari (Ponte San Pietro)

• Nicolas Lanfranchi (Ponte San Pietro)

• Luca Morroni (Ponte San Pietro)

• Alessandro Carrara (Scanzorosciate)

• Matteo Cortinovis (Scanzorosciate)

• Luciano Guarrera (Scanzorosciate)

• Simone Cortese (Franciacorta)

• Filippo Orlandi (Franciacorta)

• Marco Baldelli (Uesse Sarnico)

• Andrea Gianotti (Uesse Sarnico)

• Mattia Gibellini (Uesse Sarnico)

• Riccardo Maffeis (Uesse Sarnico)

• Ruben Cuccarolo (Tritium)

• Mirko Gervasoni (Tritium)

• Demba Kandji (Tritium)

• Ervin Sula (Tritium)

• Mattia Cattaneo (Verolese)

• Mattia Alberti (Vighenzi)

• Elia Borra (Vighenzi)

• Manuel Tirelli (Vighenzi)

• Andrea Facchinetti (Villa Valle)

• Pietro Lamera (Villa Valle)

• Davide Pizzaballa (Villa Valle)

• Manuel Ravasio (Villa Valle)

• Daniele Taiocchi (Villa Valle)

• Francesco Ceruti (Virtus Ciserano Bergamo)

• Marco Manzi (Virtus Ciserano Bergamo)

• Gabriel Martinelli (Virtus Ciserano Bergamo)

• Lorenzo Palazzi (Virtus Ciserano Bergamo)

• Amara Sylla (Virtus Ciserano Bergamo)