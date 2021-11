Ecco il secondo elenco di convocati dell'Under 19 di Matteo Medici

Il secondo raduno della Rappresentativa Under 19 è finalmente ufficiale. Dopo aver visionato i primi 44 convocati, Matteo Medici avrà modo di vedere all'opera altri 44 ragazzi provenienti da tutta la Lombardia, con particolare riferimento alle zone di Bergamo e Brescia. L'appuntamento sul campo è per giovedì 18 novembre alle ore 14:30 presso il Centro Sportivo Comunale “Giacinto Facchetti” di Via A. De Gasperi a Trezzano Rosa (MI).

L'ELENCO DEI CONVOCATI