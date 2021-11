I 44 ragazzi convocati di Gabriele Peccati per l'amichevole interna in vista del Torneo delle Regioni

Ritorna la Rapp Under 15! Dopo i primi raduni di Pero (clicca qui per la cronaca e la fotogallery del ritrovo nel milanese) e Vimercate (clicca qui per la cronaca e la fotogallery del ritrovo nel brianzolo), Gabriele Peccati sta iniziando a pensare fortemente ai venti che partiranno per il Torneo delle Regioni. L'appuntamento è fissato per martedì prossimo (16 novembre) presso il centro sportivo comunale ”Cristiano Carminati” di Via Locatelli 42 a Filago (BG). Il calcio d'inizio è fissato per le ore 15:00 e i 44 ragazzi, divisi equamente tra squadra arancio e squadra verde, si sfideranno in un'amichevole di circa ottanta minuti sulla falsariga di quelle che hanno caratterizzato i due raduni precedenti.

ECCO LA LISTA DEI 44 CONVOCATI