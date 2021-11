Terminato il primo raduno full regione dell'Under 15, ora si fa sul serio: Rossi, Bottani e Villasanta fanno sorridere Gabriele Peccati in attesa della prima amichevole

Ora si fa sul serio. Torna la Rapp Under 15 e lo fa con il primo raduno full regionale: sai abbonato? Per te questo e molto altro. Non sei abbonato ma hai acquistato una copia del giornale di questa settimana? Per leggere questo contenuto e quelli che nei prossimi mesi accompagneranno le nostre Rapp Regionali al Torneo delle Regioni ti basta scannerizzare un qualsiasi qr-code presente sul giornale attraverso la nostra applicazione (Android e Ios). Diventerai così utente premium per sette giorni e potrai leggere contenuti come questi e tutti gli altri dedicati ai campionati Élite come spiegato a questo...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con