Torna la selezione Under 17 di Daniele Tacchini, mercoledì prossimo ad Agrate il primo raduno full regionale: ecco i nomi dei 44 convocati

Si inizia a far sul serio anche per la Rapp Under 17. Dopo i due raduni territoriali di Milano (campo del Baggio II) e Brembate (campo della Tritium), la selezione di Daniele Tacchini si ritrova ad Agrate per il primo allenamento full regionale. Sono 44 i ragazzi convocati dal selezionatore, il quale inizierà a fare i propri bilanci in attesa della prima amichevole che sarà sicuramente nel mese di dicembre. Il raduno avrà luogo, come detto, ad Agrate Brianza presso il centro sportivo comunale "Salvatore Missaglia" il prossimo mercoledì (24 novembre) con ritrovo alle ore 14:00 e calcio d'inizio alle 15:00. Sul nostro sito e sul giornale troverete analisi, approfondimenti, interviste e fotogallery sul raduno.

I 44 CONVOCATI DA DANIELE TACCHINI