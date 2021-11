Under 17, chi prende il volo per il Torneo delle Regioni? Ad Agrate Daniele Tacchini ha visionato i fantastici 44, ora è tempo di amichevoli

«Avete mai preso un aereo?» domanda Daniele Tacchini - selezionatore dell'Under 17 - nel pre gara di Agrate Brianza. Chiaro intento di far passare un messaggio schietto e preciso per i 44 classe 2005 impegnati al Missaglia, ovvero coloro che rappresentano una piccolissima fetta di una torta circa dieci mila giovani calciatori lombardi: «Chi sbaglia oggi molto probabilmente è fuori: sta a voi decidere se volete prendere il volo per Bolzano». Un discorso di settanta secondi circa, quanto basta al selezionatore per infondere ai presenti la giusta carica per approcciare al terzo raduno della Rapp, il primo full regionale dopo...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con