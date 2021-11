Lorenzo Caviglia, Alessandro Pellegrino e Nicolò Bernini tra i convocati di Calogero Sanfratello per il raduno della Nazionale Under 17 LND

Lorenzo Caviglia, Alessandro Pellegrino e Nicolò Bernini: questi i tre portabandiera che rappresenteranno la Lombardia al raduno della Rappresentativa Nazionale Under 17 LND, che si terrà a Tirrenia (Pisa) da lunedì a mercoledì prossimo. La tre-giorni toscana, che porterà a riunire i migliore classe 2005 della penisola tesserati per società dilettantistiche, sarà caratterizzata da doppie sedute di allenamenti finalizzate a preparare al meglio l'amichevole di cartello contro il Pisa, in programma il prossimo mercoledì pomeriggio la quale rappresenterà la (prima) bandiera a scacchi per la selezione di Calogero Sanfratello. L'impegno toscano rappresenta infatti la prima tappa di un percorso che porterà la Nazionale del tecnico siciliano a competere in palcoscenici suggestivi tra cui, per esempio, l'Arco di Trento. In vista dei prossimi appuntamenti, oltre ai consueti tre raduni territoriali - rispettivamente per l'area nord, centro e sud - ci sarà l'impegno di Torre del Greco ("Memorial Ponte Morandi") del 15 e 16 dicembre.

Lombardi. Il presente racconta di tre lombardi chiamati in Nazionale, due dei quali conoscono già perfettamente le sensazioni nel vestire la casacca della LND. Parliamo dei due classe 2005 dell'Enotria, Lorenzo Caviglia e Alessandro Pellegrino, rispettivamente portiere e centrocampista offensivo. I due rossoblù saranno affiancati da un terzino che rappresenta un predestinato nel vero senso del termine, essendo già nel giro della prima squadra dell'Accademia Pavese (squadra che milita nel campionato di Eccellenza) pur essendo perfettamente in età per competere nel campionato di Under 17: Nicolò Bernini. Tre nome di assoluto livello, uno per ruolo, che racconta anche quanto di buono fatto in questi anni dal Comitato Regionale della Lombardia, che dalla sua ha ben tre giocatori chiamati in Nazionale (numero massimo di ragazzi convocabili dalla stessa regione) e altri due tuttora nel giro, quali Danilo De Pasquale (Enotria) e Davide Pizzaballa (Villa Valle). Il tutto ricordando un ex lombardo, Luca Bonassi, che proprio con la casacca della Nazionale LND - nella fattispecie Under 18 - ha attirato le attenzione dell'Empoli, squadra con la quale milita in pianta stabile nel campionato di Primavera 1.

L'ELENCO DEI 22 CONVOCATI

Portieri: Omar Bohli (Sanremese), Lorenzo Caviglia (Enotria), Camillo Francesco De Luca (Rende)

Difensori: Mone Italiano (Gozzano), Luca Pisaniello (Sestese), Alessio Pilo (Academy Latte Dolce), Gabriel Giuliana (Vis Borgonuovo), Nicolò Bernini (Accademia Pavese), Ilario Porzi (Cannara), Matteo Lanza (Licata)

Centrocampisti: Simone Umilio (Lascaris), Alesandro Curumi (Giorgione), Giacomo Schugur (Liventina), Hannes Larcher (Brixen), Alessandro Pellegrino (Enotria), Federico Nisi (Forlì)

Attaccanti: Simone Tomei (Atletico Vescovio), Emanuele Collacchi (Lodigiani), Lorenzo Zuddas (Sant'Elena), Tommaso Boriero (Giorgione), Gabriele Tucci (Lucento), Edoardo Della Salandra (Urbetevere)

Staff: Arcangelo Pezzella (capo delegazione), Alberto Branchesi (coordinatore Org./segretario), Calogero Sanfratello (allenatore), Paolo Ammoniaci (vice allenatore), Calogero Giardina (allenatore portieri), Mattia Toffolutti (preparatore atletico), Giuseppe Bova e Piergiorgio Andreani (medici), Caterina Giuliani (Osteopata), Lorenzo Brunelli (fisioterapista), Fabio Ferrari (segreteria organizzativa), Walter Ciolli (magazziniere).