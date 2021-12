Arrivano le convocazioni: due raduni per Under 17 e 15, solo giovedì per Under 19

Eccole le prime convocazioni per i primi raduni delle Rappresentative nati dalle segnalazioni delle società. Nella prossima settimana le selezioni guidate da Licio Russo, Claudio Frasca e Vitantonio Zaza guideranno un totale di cinque raduni, tra i quali uno solo per la categoria Under 19 che si terrà a Pianezza, sul campo del Lascaris (via Claviere 16). Under 17 e Under 15 invece ne sosterranno uno martedì e uno giovedì, rispettivamente: Under 17 martedì alle 14:30 all'STS in Corso Appio Claudio 106 e giovedì 9 al San Giorgio in Via Nitti 6; Under 15 martedì alle 14:00 al Vanchiglia in via Ragazzoni 2 e allo stesso orario di giovedì al Pertusa via Genova 161.

ECCO I CONVOCATI

UNDER 19

MARTEDI' ALLE 13:45 A PIANEZZA IN VIA CLAVIERE 16

CHN INDUSTRIAL CALCIO: Joe Moretti – Loris Russo

SPAZIO TALENT SOCCER: Luca Matteucci – Moussa Fofana

SAN GIORGIO TORINO: Giorgio Busano – Alessandro Sabatino

BRUINESE GIAVENO: Rocco Benedetto – Thomas Vazzano – Alessandro Selvaggio

CANDIOLO: Mattia Alaimo – Ettore Giuseppe De Bartolo – Rocco Gallace

COLLEGNO PARADISO: Samuele Adamo – Elias Tigiani – Davide Motta

POL. GRAND PARADIS: Edoardo Carrel – Korbinian Scala – Matteo Nigra

VENAUS: Francesco Longhitano – Matteo Marrese – Fabio Vescio

ACC. PERTUSA TORINO: Giuseppe Mattia Raimondi – Emanuele Laganà

MAPPANESE: Simone Benincaso – Alessandro Millico – Mattia Roccati

VILLASTELLONE CARIGNANO: Andrea Bari – Stefano Gariglio

POLISPORTIVA GARINO: Lorenzo Bove – Luca Monagheddu – Alex Sebastiano Zaccaria

CAMERI CALCIO: Giuseppe Larocca – Tommaso Salis – Samuele Castelli

LA VISCHESE: Lorenzo Orlandin – Luca Formia – Fabio Papalia

ARDOR S. FRANCESCO: Andrea Caudera – Daniele Lupo

GASSINO SAN RAFFAELE: Vahe Manukyan – Mattia Giardino – Edoardo Torre

IVREA BANCHETTE: Edoardo Paonessa

UNDER 17

MARTEDI' ALLE 14:30 A TORINO CORSO APPIO CLAUDIO 106

CANDIOLO: ROMOLI Andrea

ACCADEMIA PERTUSA TORINO: PINTO Marco – SIMIOLI Geordie

LUCENTO: BORRACCINO Mattia – OCCHIOGROSSO Lorenzo

PECETTO: CORINTO Riccardo – MASCARELLO Vittorio

BACIGALUPO: NAOURAK Yassine

CHISOLA CALCIO: DE FAZIO Brando

COLLEGNO PARADISO: SGANGA Alessandro

MAPPANESE: PANDISCIA Gabriele – SCIMONE Luca

PANCALIERI CASTAGNOLE: MELANO Luca

RESISTENZA GRANATA: EZ ZARHATE Ouassim

ROSTA CALCIO: ICARDI Francesco – TURI Lorenzo

VENAUS: MASI Leonardo

BRUINESE GIAVENO: PETRUZZO Lorenzo

BSR GRUGLIASCO: BROCCI Cristian

CALCIO SETTIMO: PIOVERO Simone – STORNIOLO Giovanni

PINEROLO: GAIDO Matteo

SAN FRANCESCO: MOLINARI Nicolas

GASSINO SAN RAFFAELE: MOUSTAFA Yassin

LASCARIS: BALLACCHINO Antonio

VOLPIANO: BOLLERO Massimiliano

POLISPORTIVA GARINO: DI MOLFETTA Alessio Maria – TUMEO Nicolò

CASTELLAMONTE A.S.D.: MANCUSO Federico

SPAZIO TALENT SOCCER: BADIJ Amadou – DEL MONTE Davide

RIVAROLESE 1906: BAUDINO Marco – ROSCIO Alessandro

ARDOR S. FRANCESCO: DALL’AGNOLA Mario – MAZZA Alessandro

ALPIGNANO: MARTINO Gabriele – SPINA Matteo

CASELLE CALCIO: DELLI CARRI Lorenzo

JUNIOR TORRAZZA: SFREGOLA Riccardo

SAN GIORGIO TORINO: SORBO Francesco – VANDER ELST Vittorio

VANCHIGLIA 1915: BONANNO Matteo

UNDER 17

GIOVEDI' ALLE 14:30 A TORINO VIA NITTI 6

CANDIOLO: BADARAU Riccardo – CIQUERA Emanuele

CRESCENTINESE: REALE Giovanni

LUCENTO: BUFFONE Tommaso

BACIGALUPO: ABBONIZO Lorenzo – SAGGESE Alessandro

CHISOLA CALCIO: CASCHETTO Thomas – CENA Ottavio

COLLEGNO PARADISO: CONTESTABILE Lorenzo

LA VISCHESE: PETRUZZI Lorenzo

MAPPANESE: BOGIATTO Lorenzo

PANCALIERI CASTAGNOLE: BERARDI Nicolo

ROSTA CALCIO: BIASCI Federico

SAN GIACOMO CHIERI: PERTILE Gabriel

VENAUS: MASI Tommaso

BRUINESE GIAVENO: CILENTI Simone – DI SANTIS Luca

BSR GRUGLIASCO: RISSO Leonardo

CALCIO SETTIMO: CARLINI Gabriele

CBS SCUOLA CALCIO: VENTURA Alessandro

PINEROLO: BENIGNO Alessandro – DI CIANCIA Alessandro

TORRE PELLICE: DELMIRANI Fabio – IALLA Michele

SAN FRANCESCO: CALESSI Tommaso

GASSINO SAN RAFFAELE: BERTIPAGLIA Andrea – SANDRI Cristian

LASCARIS: STOCCHINO Andrea

VOLPIANO: BORIN Tommaso – FOUAH Achraf

MONCALIERI CALCIO 1953: ANTONUCCI Lorenzo

POLISPORTIVA GARINO: TORCHIO Andrea

CASTELLAMONTE: DE LUCA Sebastian – DUCOLI Alessio

SANTHIÀ 1903: PASTERIS Luca

CASELLE CALCIO: BERTOLOTTI Kevin – TRAINA Gabriele

SAN GIORGIO TORINO: LUCÀ Vittorio

SANMAURO: PETRILLI Simone – SPECCHIA Nicolo

VANCHIGLIA 1915: CESANO Mattia – DE ANDREIS Jacopo

UNDER 15

MARTEDI' ALLE 14:00 A TORINO VIA RAGAZZONI 2

LUCENTO: FRANCIOSO Francesco – MELANO Roberto Gaetano – BARRANCA Riccardo

POZZOMAINA: ABBRACCIAVENTO Paride Antonio

PECETTO: NARDIELLO Alessandro – QUAGLIA Giovanni – BORIN Paolo

ALPIGNANO: DECOLOMBI Loris – IENOPOLI Daniel

CHISOLA CALCIO: AMBROSINO Manuel – FIORE Christian – GHIONE Daniele

CANDIOLO: LORUSSO Eros – IRRERA Alessandro – PETRUZZA Enrico

MAPPANESE: MORATO Diego

LASCARIS: COROAMA Alessandro – MIGLIORE Alessandro – MANISCALCO Cristian

CASELLE CALCIO: DILENO Stefano – DILENO Davide

SAN GIORGIO TORINO: IEMMA Fabio – ALLITTO Francesco – PETRANTONI Marco

BSR GRUGLIASCO: DAL MARTELLO Lorenzo – GIOVO Thomas Walter – CANDELA Alessandro

VANCHIGLIA 1915: CARNINO Giacomo – ROMEO Niccolo – VIDILI Daniel

NICHELINO HESPERIA: LEPORE Alessio – D’AGOSTINO Cristian – FRATTIN Andrea

ACC. PERTUSA TORINO: MELLONI Riccardo – DEL MARE Raul – GAMBA Alberto

PIANEZZA: COSTA Lorenzo – MEREU Manuel – ZERBI Stefano

UNDER 15

GIOVEDI' ALLE 14:00 A TORINO IN VIA GENOVA 161

SAN GIACOMO CHIERI: VARTOLO Matteo – VALLONE Samuele – FILINCIERI Riccardo

BACIGALUPO: SACCO Simone – GIUFFRIDA Alessandro – SANNA Stefano

CALCIO SANTESENE: PERRUCCIO Fabio Geraldo – CASCELLA Leonardo – PINZARU Denis

JUNIOR TORRAZZA: BOSETTI Mattia – CONIGLIO Emanuele Gaetano

COLLEGNO PARADISO: PITTAVINO Mattia – DANGELA Andrea – ZIZZO Francesco

ARDOR S. FRANCESCO: BOSSA Marco – MAZZA Diego – FERRARI Kevin

BORGARO NOBIS 1965: MASSARI Matteo – PACE Leonardo – D’ONOFRIO Mattia

POLISPORTIVA GARINO: GUARDALBEN Mattia – BERTOZZI Francesco – TENERIELLO Alessandro

VOLPIANO: TORRESAN Luca – GAMBETTI Marco – FAYE Cheikh Bethio

BRUINESE GIAVENO: NUCELLI Manuel – MORELLO Cristian – GARRONE Oliver

PINEROLO: ADORNETTO Simone – VALINOTTO Luca – MULAS Davide

SANMAURO: NERI Christian – BALOCCO Stefano – CERVELLATI Andrea

CALCIO SETTIMO: GRASSIA Federico – LOCONTE Alessio – ZORNICIUS Andrei

SPAZIO TALENT SOCCER: POMA Fabio

ROSTA CALCIO: LA MALFA Simone – MAPELLI Francesco – STEFAN Lorenzo Nicolas