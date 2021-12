Rappresentativa Giovanissimi Monza, diramate le convocazioni: giovedì 9 dicembre il raduno

Tramite il comunicato ufficiale diramato dalla Delegazione di Monza nelle scorse ore, è stata pubblicata la lista di giocatori convocati per il primo raduno della Rappresentativa Giovanissimi di Monza, in preparazione al Torneo delle Province della stagione 2021/2022.

Il raduno si terrà giovedì 9 dicembre alle 14:45 presso il centro sportivo Leon Arena in in via Degli Atleti a Vimercate. Come spiegato dallo stesso comunicato, i ragazzi dovranno essere muniti di «corredo personale di gioco, documento di riconoscimento, fotocopia del certificato medico di idoneità agonistica e importantissimo essere dotati di Green Pass in corso di validità». Per le società interessate, il termine ultimo per comunicare eventuali indisponibilità dei giocatori, accompagnata da «pezza giustificativa», è il 6 dicembre alle ore 18:00. Cliccando qui è possibile raggiungere in ogni caso il comunicato ufficiale, tra le cui pagine ci sono tutte le informazioni in merito.

Di seguito, invece, la lista diramata per la gara di selezione:

1 COMI MARCO - NUOVA FRONTIERA

2 COMI MATTEO - NUOVA FRONTIERA

3 TESORO MATTHEW - NUOVA FRONTIERA

4 ARENA TOMMASO SWAN - BUSNAGO

5 GADVAY ERIC - BUSNAGO

6 BUONANNO ROBERTO - BUSNAGO

7 DEL CAMPO GIUSEPPE - CASATI CALCIO ARCORE

8 PINTO NICHOLAS - CASATI CALCIO ARCORE

9 NAI FRANCESCO - CASATI CALCIO ARCORE

10 MARINO GABRIELE CARMEL - CASATI CALCIO ARCORE

11 CEFALI CHRISTIAN - CASATI CALCIO ARCORE

12 PONTI ALBERTO CARLO - MUGGIÒ

13 CIRILLO GIOVANNI - MUGGIÒ

14 CAZZANIGA GIANLUCA - MUGGIÒ

15 AVERSA DOMENICO - MUGGIÒ

16 PALAZZARI LUDOVICO - CITTÀ DI BRUGHERIO

17 DARIE VICTOR - VIGNAREAL

18 ADORNA ANDREA JOSUE - VIGNAREAL

19 MAZZOLA SAMUELE - VIGNAREAL

20 BARILE DAVIDE - BELLUSCO

21 SCORTI FILIPPO - BELLUSCO

22 DOZIO CHRISTIAN - BELLUSCO

23 FRANCHELLA ALESSANDRO - BELLUSCO

24 DELLO JACOVO EMANUELE ANTHON - CITTÀ DI CORNATE

25 BRAMBILLA MARCO - CITTÀ DI CORNATE

26 CAVAGNA MARTINO - CITTÀ DI CORNATE

27 BAYOUD YOUNES - CITTÀ DI CORNATE

28 CAMBIAGHI LUCA - ATLETICO BUSSERO

29 LUSIGNOLI MARCO - LEO TEAM

30 ZANTA GIACOMO - LEO TEAM