Raduno per la Rappresentativa Allievi di Monza, appuntamento previsto per il 16 dicembre a Vimercate: i nomi dei convocati

Il raduno della Rappresentativa Allievi della delegazione di Monza avrà luogo a Vimercate, al Centro Sportivo Comunale sito in via degli Atleti. L'orario fissato è quello delle 14:45 ed è prevista una amichevole che permetterà a tutti quanti i giocatori di mettersi in mostra e dimostrare allo staff di meritare una maglia in vista del Torneo delle Province, che manca ormai da più di due anni, visto che le ultime edizioni non si sono disputate a causa della pandemia.

Come da prassi, i ragazzi convocati dovranno recarsi al centro sportivo con il proprio corredo di gioco, un documento di riconoscimento in corso di validità, una copia del certificato medico di Idoneità Agonistica e, cosa più importante come spiegato dal comunicato ufficiale, bisognerà esibire il Green Pass. Inoltre, i giocatori sono invitati a presentarsi al raduno indossando la mascherina. Infine, il termine ultimo a disposizione dei club per comunicare eventuali assenze è il 14 dicembre alle ore 18, con segnalazione corredata da «pezza giustificativa». Cliccando qui è possibile raggiungere in ogni caso il comunicato ufficiale, tra le cui pagine ci sono tutte le informazioni in merito.

Di seguito, le società e i nomi dei ragazzi convocati per la Rappresentativa Allievi di Monza:

BIASSONO – FUMAGALLI ALESSANDRO, PORTA ALESSIO, GUBITOSO GABRIELE

POZZUOLO CALCIO – REDAELLI SIMONE, PINTO JACOPO, DI CIANNO LORENZO

LEON – NICOLETTI MATTIA, MICHELUCCINI LEONARDO, ROCCELLA LORENZO

NUOVA USMATE – PIROTTA FEDERICO

LIMBIATE – BIANCO GIUSEPPE, ZAFFIRO GIUSEPPE

BM SPORTING – PESSINA SIMONE

CASSINA CALCIO – FAGNANI MARCO

CITTÀ DI CORNATE – MASSIRONI FABIO

JUVENILIA – SOMMA FILIPPO, DI MILO ALESSANDRO

A.CASATI ARCORE – SCIACCA THOMAS

GERARDIANA – BOMZANINI MATTIA

FOOTBAL CLUB CERNUSCO – FUMOSO ALESSANDRO