Scende in campo l'Under 15 di Gabriele Peccati: i 22 convocati per l'amichevole con il Monza di mercoledì prossimo

Ora s'inizia a fare sul serio. È tempo di amichevoli per la Rappresentativa Under 15 di Gabriele Peccati, che scenderà in campo mercoledì prossimo (15 dicembre) contro i pari età del Monza. Un banco di prova sicuramente interessante che coincide con il primo impegno ufficiale della Rapp Regionale, che da ora in avanti sarà impegnata in sfide in crescendo per prepararsi al meglio in vista del torneo di aprile a Bolzano. Il focus, ora come ora, è concentrato sull'impegno di mercoledì prossimo: presso in centro sportivo comunale di Biassono andrà in scena la sfida ai classe 2007 del Monza, che saranno reduci da un turno di riposo dal campionato Nazionale di Under 15 Serie A e B. Il ritrovo sarà alle ore 15:00 mentre il calcio d'inizio è fissato alle ore 16:15.

I 22 CONVOCATI DA GABRIELE PECCATI

• Andrea Romanini (Accademia Pavese)

• Angelo Curto (Alcione)

• William Curto (Alcione)

• Alan Maccarone (Alcione)

• Leonardo Trevisani (Alcione)

• Federico Pascarella (Ausonia)

• Alessandro Bianchi (Castellanzese)

• Arouna Rossi (Enotria)

• Pietro Beretta (Lombardia Uno)

• Andrea Gipponi (Lumezzane)

• Nicolò Barchesi (Mapello)

• Tommaso Bottani (Ponte San Pietro)

• Loris Cavalleri (Ponte San Pietro)

• Samuel Comi (Ponte San Pietro)

• Nicolò Gamba (Ponte San Pietro)

• Riccardo Fanelli (Seguro)

• Leonardo Rossi (Uesse Sarnico)

• Francesco Paris (Villa Valle

• Gabriel Carrara (Virtus Ciserano Bergamo)

• Omar Ghisalberti (Virtus Ciserano Bergamo)

• Marco Fanin (Vis Nova)

• Marco Goffi (Voluntas Montichiari)