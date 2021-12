Secondo giro di convocazioni per la selezione Giovanissimi di Monza: 29 i nomi dei ragazzi chiamati a presentarsi il 16 dicembre a Brugherio

In attesa di scoprire quali saranno i nomi che andranno poi a formare la Rappresentativa Giovanissimi della delegazione di Monza per il Torneo delle Province 2021/2022, tramite Comunicato Ufficiale è arrivato il secondo giro di convocazioni. I giocatori elencati nella lista diramata dovranno presentarsi giovedì 16 dicembre alle 14:45 al Centro Sportivo Comunali in via San Giovanni Bosco di Brugherio.

Le modalità burocratiche e logistiche sono sempre le stesse: i ragazzi dovranno presentarsi in orario dotati di «corredo personale di gioco, documento di riconoscimento, fotocopia del certificato medico di idoneità agonistica e, importantissimo, dotati di Green Pass in corso di validità». Per eventuali assenze, i club interessati avranno tempo fino alle ore 18 del 13 dicembre per dare comunicazione delle situazioni del caso, accompagnando la notizia dell'indisponibilità con un documento che vada a spiegare il motivo della defezione. Cliccando qui è possibile raggiungere in ogni caso il comunicato ufficiale, tra le cui pagine ci sono tutte le informazioni in merito.

Di seguito, le convocazioni diramate per la Rappresentativa:

1 TOMASELLA LUCA – POL. ARGENTIA

2 IMBERTI MATTEO – POL. ARGENTIA

3 RIGAMONTI SAMUELE – NUOVA USMATE

4 PASQUALINI ANDREA – NUOVA USMATE

5 NAPOLANO ALESSIO – CITTÀ DI BRUGHERIO

6 BURGO ALESSANDRO – CITTÀ DI BRUGHERIO

7 MIETTO CHRISTIAN – ALL SOCCER

8 LALLI RICCARDO – ALL SOCCER

9 AYOVI CEDENO GEREMY MATTEO – ALL SOCCER

10 MASSIMO GIULIO – ALL SOCCER

11 SPOLTI DAVIDE – TREZZO

12 BRESSAN GABRIELE – TREZZO

13 CAPPELLINI STEFANO – TREZZO

14 SCIBETTA GIANMARCO – AURORA DESIO

15 SMORTA SALVATORE – AURORA DESIO

16 DAINESE MATTEO – AURORA DESIO

17 MUTETERI JOELE – AURORA DESIO

18 FERRARIO EMANUELE – VIBE RONCHESE

19 POGGIO CHRISTIAN – VIBE RONCHESE

20 CAPARROTTA CHRISTIAN – CITTÀ DI CORNATE

21 BAYOUD YOUNESS – CITTÀ DI CORNATE

22 PROSDOCIMO TOBIAS – ATLETICO BUSSERO

23 ROSSI TOMMASO PAOLO – ATLETICO BUSSERO

24 ALLIEVI STEFANO – A.CASATI CALCIO ARCORE

25 YABRE TOBIZIERE ULRIC – A.CASATI CALCIO ARCORE

26 MORI MATTIA FRANCESCO – A.CASATI CALCIO ARCORE

27 CEFALI CHRISTIAN – A.CASATI CALCIO ARCORE

28 FRANCHELLA ALESSANDRO – BELLUSCO

29 BARILE DAVIDE – BELLUSCO