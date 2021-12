Rappresentativa Femminile Under 23: la gallery del terzo raduno del 15 dicembre a Brugherio. Mignani soddisfatto, appuntamento al 2022

Si è svolto nella serata di mercoledì 15 a Brugherio presso il centro comunale "S.G.Bosco", nel centro sportivo dell’All Soccer, il nuovo raduno dell’Under 23 femminile, l’ultimo del 2021. Le ragazze si rivedranno ora nell’anno venturo. Presente come sempre il responsabile del calcio femminile Luciano Gandini a visionare l’amichevole tra le 37 convocate, schierate entrambe in campo con il classico 4-4-2. Diverse convocate dal Calcio Lecco tra cui Bruno, Galbusera e Deriu, schierate dal primo minuto con la maglia orange. Dall’altra parte con la maglia green diverse ragazze del Monterosso tra cui Vismara, Citaristi e Frecchiami, partite anch’esse dal primo minuto. Si distinguono per un ottima prestazione le numero uno Marchesini della Doverese e Resmini del Monterosso, autrici di un gran primo tempo in cui si sono distinte per ottime parate e uscite uno contro uno degne di nota. Autrice di un gran gol nel primo tempo Elisa Bertuetti del Monterosso brava a eludere il portiere con un colpo di suola destra e depositare la palla in rete con un colpo mancino fatato.