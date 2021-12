Scende in campo l'Under 17 di Daniele Tacchini: i 22 convocati per l'amichevole con il Como di mercoledì prossimo

Under 17, ora tocca anche a te a fare sul serio. Dopo l'amichevole della Rappresentativa Under 15 di Gabriele Peccati, che è scesa in campo mercoledì 15 dicembre contro i pari età del Monza, la selezione di Daniele Tacchini farà lo stesso il prossimo mercoledì (22 dicembre): appuntamento sempre a Biassono, dopo i classe 2005 affronteranno il Como in un match che si appresta dall'alto tasso tecnico e tutto da vivere. Anche in questo caso, un banco di prova sicuramente interessante che coincide con il primo impegno ufficiale della Rapp Regionale, che da ora in avanti sarà impegnata in sfide in crescendo per prepararsi al meglio in vista del torneo di aprile a Bolzano. L'appuntamento è dunque al 22 dicembre, presso il centro sportivo comunale di Biassono con calcio d'inizio fissato alle ore 15:30.

I 22 CONVOCATI DA DANIELE TACCHINI

• Nicolò Bernini (Accademia Pavese)

• Leonardo Consoloni (Brianza Olginatese)

• Samuele Algarotti (Brusaporto)

• Ciro Cozzolino (Cimiano)

• Lorenzo Caviglia (Enotria)

• Danilo De Pasquale (Enotria)

• Alessandro Pellegrino (Enotria)

• Mirko Casiroli (Lombardia Uno)

• Matteo Ferrari (Ponte San Pietro)

• Simone Teresi (Real Calepina)

• Marco Martellozzo (Rhodense)

• Carlo Alletto (Sangiuliano City)

• Filippo Orlandi (Franciacorta)

• Marco Baldelli (Uesse Sarnico)

• Mattia Gibellini (Uesse Sarnico)

• Mattia Marin (Varesina)

• Manuel Tirelli (Vighenzi)

• Davide Pizzaballa (Villa Valle)

• Manuel Ravasio (Villa Valle)

• Francesco Ceruti (Virtus Ciserano Bergamo)

• Marco Manzi (Virtus Ciserano Bergamo)

• Lorenzo Palazzi (Virtus Ciserano Bergamo)