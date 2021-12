Il terzo incontro della Rappresentativa mostra tutta la qualità del gruppo a disposizione di Medici in due partite intense e divertenti

Al terzo ritrovo della Rappresentativa U19 il tecnico incaricato Medici inizia ad avere le idee più chiare sui ragazzi a disposizione e su come impostare il lavoro da qui ai prossimi mesi. Oltre cento ragazzi sono stati visionati in questi tre allenamenti congiunti, ma solo una ventina andranno poi a giocarsi il Torneo delle Regioni. Per l’ardua scelta il tecnico userà criteri leggermente differenti rispetto a quella che può essere una normale selezione, adeguandosi alle peculiarità del Torneo: «Il Torneo delle Regioni è una competizione complicata, non sempre è utile portare i ragazzi più bravi, perché servono giocatori pronti a...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con