Sognando la Nazionale: i 23 lombardi convocati

Sono tornate ufficialmente tutte le Rappresentative Nazionali. Dopo che la selezione Under 15 - presenti Tretola dell'Enotria e Pascarella dell'Ausonia - ha giocato e vinto il Memorial "Cardoni-Lucarini", iniziano i lavori di pianificazione anche per Under 17 e Under 16. Nello specifico, i classe 2005 e i classe 2006 saranno impegnati settimana prossima per i raduni territoriali Area Nord: appuntamento per martedì 5 e mercoledì 6 aprile a Verano Brianza. I primi a scendere in campo saranno i ragazzi dell'Under 17, che si raduneranno dunque al centro sportivo sito in via Dante Alighieri sotto gli occhi di Sanfratello: sono 12 i lombardi pre-selezionati, ai quali vanno aggiunti gli altri baby talenti provenienti dal Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria, Emilia Romagna, Trentino Alto-Adige, Bolzano e Friuli Venezia Giulia. Stesso discorso per l'Under 16 di del commissario tecnico Albanese: in questo caso saranno 11 i nostri portabandiera.

Due raduni, assieme a quelli per l'Area Centro e Area Sud, finalizzati a formare le selezioni che, probabilmente a cavallo tra inizio giugno e fine agosto, parteciperanno ai vari tornei organizzati nella nostra penisola. Chiedere conferma a Luca Bonassi, passato dal Ponte San Pietro all'Empoli dopo essersi messo in mostra lo scorso agosto con la Rapp Nazionale Under 18 (quella che sarà formata dagli attuali Under 17, i classe 2005) al Memorial Ponte Morandi.





Al centro Leonardo Consoloni, Brianza Olginatese, con la maglia della Rapp Regionale

UNDER 17

MANUEL RAVASIO (Villa Valle)

CARLO ALLETTO (Sangiuliano City)

GABRIELE INZAGHI (Lombardia Uno)

LORENZO PALAZZI (Virtus Ciserano Bergamo)

LORENZO LAURIOLA (Alcione)

ALESSANDRO PELLEGRINO (Enotria)

FRANCESCO CERUTI (Virtus Ciserano Bergamo)

LEONARDO CONSOLONI (Brianza Olginatese)

GIACOMO RESINELLI (Lumezzane)

DAVIDE PIZZABALLA (Villa Valle)

LORENZO DE LEO (Enotria)

MATTEO FERRARI (Ponte San Pietro)

UNDER 16