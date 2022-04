Gli 88 classe 2006 convocati in Rapp: due raduni da fuochi d'artificio!

Tornano le Rappresentative Regionali! Dopo il primo assaggio di Rapp con quelle Nazionali, è tempo di quelle Regionali. In particolare dell'Under 16 - futura Under 17 - visto che settimana prossima avranno luogo due raduni destinati ai classe 2006. Il primo andrà in scena martedì 19, il secondo mercoledì 20: come accaduto negli incontri dello scorso ottobre, la suddivisione sarà geografia, ovvero Lombardia ovest e Lombardia est. Si parte con la prima: l'appuntamento è fissato alle ore 15:00 presso l'oratorio di Vighignolo di Via Pace a Settimo Milanese. Il giorno dopo, sempre alle ore 15, ci si sposterà al Comunale di Capriate, via Per Grignano. Saranno in totale 88 i giovani gioielli che scenderanno in campo, 44 in un raduno e altri 44 nell'altro. Entrambi i giorni saranno caratterizzati da incontri amichevoli: le due squadre - ciascuna con 22 giocatori che si alterneranno tra primo e secondo tempo - si affronteranno così sotto gli occhi di Daniele Tacchini, coordinatore tecnico e selezionatore dell'Under17, e di tutto il suo staff.

Gianluca Raimondi, Lombardia Uno

LA LISTA DEI CONVOCATI (EST)

Cerriku Leonardo (Accademia Inter)

(Accademia Inter) Sarno Armando (Accademia Inter)

(Accademia Inter) Argint Gabriele (Alcione)

(Alcione) Forni Federico (Alcione)

(Alcione) Gjonaj Tomaso (Aldini)

(Aldini) Serralunga Matteo (Aldini)

(Aldini) Colombo Leonardo (Ausonia)

(Ausonia) Gualtieri Diego (Ausonia)

(Ausonia) Duca Filippo (Brianza Olginatese)

(Brianza Olginatese) Haida Bouabib (Brianza Olginatese)

(Brianza Olginatese) Shalbi Adam (Calvairate)

(Calvairate) Spadini Mattia (Casorate Primo)

(Casorate Primo) Kovaci Gabriele (Castellanzese)

(Castellanzese) Rupolo Cristian (Castellanzese)

(Castellanzese) Ferraresi Giovanni (Schuster)

(Schuster) Gentilomo Michael (Cimiano)

(Cimiano) Giuliano Santiago (Cimiano)

(Cimiano) Musca Mattia (Segrate)

(Segrate) Pedote Leonardo (Segrate)

(Segrate) Sotomayor Francesco (Segrate)

(Segrate) Mastai Francesco (Città di Varese)

(Città di Varese) Vaccarella Andrea (Club Milano)

(Club Milano) Essalhi Sofiane (Lainatese)

(Lainatese) Bertoni Giosuè (Lombardia Uno)

(Lombardia Uno) Marra Andrea (Lombardia Uno)

(Lombardia Uno) Raimondi Ginaluca (Lombardia Uno)

(Lombardia Uno) Negri Giovanni (Manara)

(Manara) Galantucci Christian (Masseroni)

(Masseroni) Mongelli Mattia (Rhodense)

(Rhodense) Montagner Riccardo (Rhodense)

(Rhodense) Sobacchi Andrea (Rhodense)

(Rhodense) Kungulli Mariel (Sancolombano)

(Sancolombano) Ewere Joshua (Sant'Angelo)

(Sant'Angelo) Bosisio Mirko (Solbiatese)

(Solbiatese) Finoli Daniele (Solbiatese)

(Solbiatese) Russetto Luca (Solbiatese)

(Solbiatese) Agormeda Wesley (Varesina)

(Varesina) Arcidiaco Luca (Varesina)

(Varesina) Bufano Alessandro (Villa)

(Villa) Tranchellini Alessandro (Villa)

(Villa) Bottan Riccardo (Vis Nova)

(Vis Nova) Fusco Alessandro (Vis Nova)

(Vis Nova) Boido Fabio (Viscontini)

(Viscontini) Poracciolo Filippo (Viscontini)

Uno dei convocati della Virtus Ciserano Bergamo: Doumbia Moussa

LA LISTA DEI CONVOCATI (OVEST)