Chi sono i migliori classe 2008 in circolazione? I primi 44 nomi da ovest

La prima volta non si scorda mai. Sarà così per i 44 classe 2008 convocati in Rappresentativa Regionale, per quello che sarà il primo di due raduni durante i quali verranno visionati un totale di 88 ragazzi. Si parte dalla parte ovest della nostra regione. L'appuntamento è fissato per mercoledì 27 aprile alle ore 14:00: al centro sportivo comunale "Sandro Pertini", sito in via Boccaccio a Sesto San Giovanni (provincia di Milano) andrà in scena la consueta amichevole tra squadra verde e squadra arancio. Un primo assaggio di Rapp per i giovani classe 2008, in preparazione di quella che sarà l'esperienza della prossima stagione con il percorso di avvicinamento al Torneo delle Regioni. Ma non solo, visto che questa coppia di raduni rappresenta solo l'inizio: non è infatti da escludere un mini quadrangolare nel mese di giugno, quando i campionati saranno ormai acqua passata.

Alla guida di tale selezione ci sarà Gabriele Peccati, supervisionato come sempre da Daniele Tacchini (coordinatore tecnico di tutte le Rapp) con la presenza di Dario Lo Bello e Sergio Pedrazzini: il primo rappresenta uno dei responsabili delle Rapp, il secondo - oltre a ricoprire anch'esso tale ruolo - è anche vice presidente vicario del Comitato Regionale Lombardia. Lo stesso comitato che, in data odierna (giovedì 21 aprile), ha rivelato tramite il comunicato ufficiale numero 63 i nomi dei convocati. Come detto, sono in totale 44: assenti, dunque, i protagonisti più ad ovest. I quali, tuttavia, avranno la chance di mettersi in mostra in un secondo raduno che, con ogni probabilità, si svolgerà a Mapello (provincia di Bergamo).

I 44 CONVOCATI