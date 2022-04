Questi i classe 2004 da tenere d'occhio: Rapp, sei in buone mani!

Dopo l'Under 16 e l'Under 14, spazio anche all'Under 18. In vista di quella che sarà la prossima Rappresentativa Under 19, i classe 2004 lombardi si raduneranno il prossimo 28 aprile al comunale di Vimercate. Appuntamento fissato per le ore 15:00, quando i 44 ragazzi convocati scenderanno in campo per la consueta amichevole interna. Agli ordini del selezionatore Matteo Medici e del coordinatore tecnico Daniele Tacchini, quello di Vimercate sarà il primo di due raduni che toccheranno i territori di tutta la regione: si parte dunque con la parte più ad ovest, fino ad arrivare - probabilmente la settimana successiva - a coprire anche la zona est.

Diversi nomi importanti tra i convocati. Oltre a ragazzi provenienti da squadre che militano nell'Under 19 Regionale fascia A, spiccano anche ragazzi che stanno affrontando - da protagonisti - l'Under 18. Inoltre c'è addirittura chi già milita in prima squadra, che essa sia una formazione di Promozione o Eccellenza. Il tutto, come detto, a disposizione di Matteo Medici che, in vista di quello che sarà il lavoro del prossimo anno, avrà già modo di capire quale lavoro sarà possibile fare da settembre per prepararsi al Torneo delle Regioni.

I 44 CONVOCATI