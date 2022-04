La Rapp sfida il Como, ecco i 22 convocati: manca qualcuno?

Dopo i due raduni di pre-selezione, la Rappresentativa Under 16 comincia a prendere forma. In vista di quello che sarà l'impegno del prossimo giugno, quando i nostri lombardi partiranno alla volta del Trentino per prendere parte al Torneo Eusalp, è tempo di amichevoli. In questo caso di lusso, visto che i classe 2006 affronteranno i pari età del Como. La data da fissare sul calendario è giovedì 5 maggio, quando al comunale di Ponte Lambro si scenderà in campo contro i lariani: sono 22 i convocati da Daniele Tacchini, selezionatore e coordinatore tecnico della selezione lombarda.

I CONVOCATI