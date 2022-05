Con la Rapp per sognare: altri 44 classe 2008 da tenere d'occhio

Torna la Rappresentativa Under 14 e lo fa in grande stile, scendendo in campo per la seconda volta in due settimane con un secondo raduno destinato ai classe 2008. Dopo aver visionato i primi 44 talenti della zona ovest della nostra regione (clicca per il resoconto della giornata), la selezione di Gabriele Peccati si ritroverà più a est, precisamente a Mapello: l'appuntamento è fissato per martedì 10 maggio, quando al comunale di via Lazzarino scenderanno in campo altri baby talenti, precisamente 44. Oltre ai nomi ormai noti delle società bergamasco-bresciane, saranno presenti anche i diamanti di Alcione, Aldini e Accademia Pavese, assenti a Sesto San Giovanni per impegni con la propria squadra. Discorso molto simile per un giocatore come Alessandro Nourice, talento dell'Enotria, assente due settimane fa ma convocato per questo secondo raduno.

QUESTI I NOMI DEI CONVOCATI DI GABRIELE PECCATI, CHE VISIONERÀ DUNQUE ALTRI 44 BABY TALENTI DOPO AVERNE VISTI ALTRETTANTI IN OCCASIONE DEL RADUNO DI SESTO SAN GIOVANNI DELLO SCORSO 27 APRILE