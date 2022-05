Tre classe 2005 spiccano il volo: talento a servizio della Nazionale per la Lazio Cup

Due conferme e una new entry, anche se è tutt'altro che un nuove nuovo nel giro della Nazionale. Parliamo di Carlo Alletto, Giacomo Resinelli e Alessandro Pellegrino, che dal 17 maggio saranno impegnati con la Rappresentativa Under 17 LND per la Lazio Cup, competizione che vedrà la luce lunedì con la cerimonia di presentazione in cui sarà presente anche Giancarlo Abete. Sono dunque tre i lombardi convocati dal selezionatore Calogero Sanfratello, due dei quali già presenti nel pre-raduno di Coverciano: parliamo di Alletto del Sangiuliano e Resinelli del Lumezzane, mentre il nome nuovo è quello di Pellegrino dell'Enotria. Nome che, come detto, è tutt'altro che nuovo nel giro delle Rapp avendo giocato da protagonista (e vinto) la scorsa edizione del Torneo Eusalp - competizione destinata alla selezioni Under 16 - in Trentino Alto Adige.

PROGRAMMA

Il semaforo verde è previsto per domenica 15 maggio quando, presso l'Hotel italia di Fiuggi, i convocati di Sanfratello si raduneranno. Il giorno successivo sarà tempo di allenamento, dopodiché si inizierà a fare sul serio con la Rapp Nazionale che affronterà, nell'ordine: Atletico Fiuggi, Latina e Sassuolo. Le prime due classificate della fase a gironi accederanno ai quarti di finale, laddove si inizierà a fare sul serio per portarsi a casa il titolo. Ipotesi tutt'altro che remota per la selezione Under 17, visto che una delle finaliste dell'ultima edizione - andata in scena la scorsa estate, precisamente a fine agosto - è stata l'Under 18 di Giuliano Giannichedda, costretta ad arrendersi all'ultimo atto contro la Roma.

I CONVOCATI DI CALOGERO SANFRATELLO