Con la Rapp per sognare i professionisti: i 40 convocati per gli impegni di giugno

Virtus Ciserano Bergamo per l'Under 15, Alcione per l'Under 15. Dopo 3 anni di astinenza abbiamo finalmente le due regine delle principali categoria Regionali: stagione finita? Tutt'altro. Per la fase Nazionale (clicca per i dettagli), che vedrà impegnati sia i rossoblù che gli orange, ma anche per le Rappresentative, visto il doppio impegno di settimana prossima per le selezioni di Daniele Tacchini e Gabriele Peccati. Quest'ultimi sono in qualche modo strettamente legati alla fase Nazionale di Virtus e Alcione, vista l'assenza - per ovvi motivi - dei calciatori appartenenti alla due regine della Lombardia. Sono dunque 40 i giovani che vestiranno la maglia della Rapp, equamente divisi tra Under 17 e Under 15: gli appuntamenti? L'1 e il 4 giugno i classe 2005, dall'1 al 5 i classe 2007.

Partendo dai più grandi, guidati dal coordinatore tecnico Daniele Tacchini, l'impegno sarà suddiviso in due giornate - l'1 e il 4 giugno - presso il comunale di Castello Calepio. Di seguito l'elenco dei 20 convocati per l'impegno nella bergamasca.

I 20 DELL'UNDER 17

Mattia De Francesco (Accademia Inter)

Nicolò Bernini (Accademia Pavese)

Lorenzo Lauriola (Alcione)

Alessandro Pacifico (Alcione)

Riccardo Rebaudo (Alcione)

Leonardo Consoloni (Brianza Olginatese)

Mattia Fadigati (Caravaggio)

Ciro Cozzolino (Cimiano)

Mattia Battaglia (Segrate)

Matteo Ghirardelli (Darfo Boario)

Lorenzo De Leo (Enotria)

Alessandro Pellegrino (Enotria)

Gabriele Inzaghi (Lombardia Uno)

Federico Russetti (Lombardia Uno)

Pietro Mozzon (Masseroni)

Marco Martellozzo (Rhodense)

Filippo Orlandi (Franciacorta)

Manuel Ravasio (Villa Valle)

Simone Beraldo (Vis Nova)

Leonardo Piacenti (Vis Nova)

Gabriele Inzaghi, Lombardia Uno

Quello dell'Under 15 sarà invece un impegno fuori regione. La selezione di Gabriele Peccati partirà infatti alla volta della Romagna, dove parteciperà al prestigioso torneo "Emilia Romagna Cup". La partenza dalla sede di via Pitteri è fissato per giovedì 1 giugno, dopodiché ci saranno 4 giorni di full immersion in quel di Gatteo Mare. Di seguito l'elenco dei 20 convocati per l'impegno romagnolo.

I 20 DELL'UNDER 15