Mauro Foschia rottama il Club Piemonte, e forse è un bene

Il Club Piemonte non esiste più e forse non è mai esistito. Partorito da un’idea di Andrea Coppo, supportato dall’ex presidente Christian Mossino, di fatto non ha mai visto la luce. Era troppo bello o, più probabilmente, troppo ambizioso per la nostra “piccola” regione abituata a operazioni di piccolo cabotaggio.

«Le Rappresentative Regionali finalmente ripartono e per la prima volta lo fanno nel mese di settembre – viene spiegato nel comunicato stampa - seguendo il solco segnato l’anno scorso dal Consiglio direttivo e dal Responsabile tecnico Luciano Loparco, ma inserendo tante novità».

E questa è buona notizia, si parte a settembre, per il resto, senza nulla togliere ai dirigenti e ai tecnici che sono stati nominati, su cui profili nulla può essere detto, sta di fatto che il Club Piemonte è stato definitivamente affossato. Un’occasione persa.

Ma ad uscire ridimensionato è lo stesso consiglio direttivo, a partire da Eudo Giachetti, che dopo essere stato nominato vice presidente ha mollato gli ormeggi. Aveva detto no a Andrea Coppo sei anni fa, aveva detto no a Ginaldo Baruffa due anni fa, per la posizione di responsabile del Club Piemonte, resta in rigoroso silenzio in questa nuova tornata di nomine.

Tutto nelle mani di Mauro Foschia, Roberto Scrofani e di Luciano Loparco, il consiglio tra i figuranti ma, va detto, è una scelta che non solo deve essere compresa bensì appoggiata. Questo consiglio direttivo non ha né le competenze né la “presenza” per poter supportare un impegno come quello delle Rappresentative, quindi avanti così.

Organici. Segreteria a Giacomina Monte, una certezza, sotto la stretta sorveglianza di Roberto Scrofani, mentre la gestione sarà curata da Ginaldo Baruffa. Under 19 direttamente a Loparco, Under 17 confermato Claudio Frasca, Under 15 Diego Salvamano. Per la Rappresentativa femminile Valeria Occhetta.

Da parte di questo giornale l'impegno di seguirle sempre, in ogni raduno, faremo sempre il tifo per le nostre Rapp e i nostri ragazzi, e speriamo che, come si mormora nei canali non ufficiali, che il Torneo delle Regioni possa essere giocato in Piemonte.