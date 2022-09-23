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Rappresentative

Comincia l'avventura Rapp: i primi 202 convocati

Due appuntamenti per l'Under 19 di Loparco. Frasca e Salvamano cominciano da Oleggio e Alba

Benedetto Bonfatti

Benedetto Bonfatti

Email:

bennabonfatti@gmail.com

23 Settembre 2022

Comincia l'avventura Rapp: i primi 202 convocati per la prossima settimana

Alessandro Mazzoni, capitano del bra Under 17

Come preannunciato dal Comitato Regionale nelle passata settimane, per la prima volta dopo tanti anni, l'avventura delle Rappresentative comincia nel mese di settembre. Il giro da fare sarà lungo, ma almeno si parte presto e nella serata di ieri il Comitato Regionale ha diramato le convocazioni per i primi 5 raduni che si terranno la prossima settimana. Da Oleggio ad Alba, passando per Volpiano e Venaria. Centri Federali e strutture adatte a reggere lo sbarco da tutta la regione. 

A bruciare le tappe con due raduni consecutivi sarà l'Under 19 di Luciano Loparco che pianta le tende a Volpiano per due raduni consecutivi. 

UNDER 19

Martedì 27 settembre in Via Trento 104 – Volpiano (TO), convocazione per le 14:00 • Selezionatore Luciano Loparco

NOME COGNOME SOCIETA'
ALESSANDRO ACTIS PERINO IVREA
FRANCESCO ARMITANO CROCETTA
OSCAR CRISTOBAL ATAUPILLCO CORTEZ LASCARIS
ALIX BERTHOD CHARVENSOD
LUCA BIANCO ALPIGNANO
MATTEO BONACCORSI IVREA
DANIEL BONACINA ACC.SAN MAURO TORINO CALCIO
LUCA BORGOTALLO LUCENTO
TOMMASO BORIN VOLPIANO PIANESE
TOMMASO BUFFONE LUCENTO
ANDREA CAFFARO BOIRE PRO EUREKA
DIEGO CAMPAGNOLI GASSINO SR
PIETRO CAVACIUTI VALLORCO
LORENZO CAVALIERE VANCHIGLIA
STEFANO CAVALLA VOLPIANO PIANESE
ALESSANDRO CAVALLO VANCHIGLIA
MATTIA CRITELLI ALPIGNANO
GABRIELE DAGHERO ACC.SAN MAURO TORINO
AXEL GARLASSI CROCETTA
THOMAS GAZZERA CHARVENSOD
COLE GENINATTI PIANEZZA
MATTEO GHIONE ATLETICO RACCONIGI
ALESSANDRO GIORDANINO LASCARIS
MATTEO GIUSTI QUINCITAVA
TREVOR IGBINAKENZUA LUCENTO
ALEXANDER COSMI IRIMIA ALPIGNANO
GERARDO MAMMOLITI CHARVENSOD
ALEXIS MATTIOLI QUINCITAVA
EMANUELE PARIGI BSR GRUGLIASCO
NIKITA MARIO PEROTTI VOLPIANO PIANESE
SAMUELE ROMANIN BSR GRUGLIASCO
FABIO ROSCIO VALLORCO
ERIC SAVVA VOLPIANO PIANESE
MAURIZIO SCALA QUINCITAVA
ALESSANDRO SELVAGGIO LESNA GOLD
DANIELE SICILIA LASCARIS
MATTEO SINIGAGLIA GASSINO SR
ANDREA STOCCHINO LASCARIS
EDOARDO TORRE VANCHIGLIA
GABRIELE TRAINA CASELLE
PETRU NICOLAE UJICA PIANEZZA
THOMAS VAZZANO LESNA GOLD

lanzafame

Mercoledì 28 settembre in Via Trento 104 – Volpiano (TO), convocazione per le 14:00.

NOME COGNOME SQUADRA
CHRISTIAN ALBERTINI SETTIMO
GABRIELE ASEGLIO GIANINET BORGARO
EDOARDO AULETTA AYGREVILLE
NICOLO' BALLARI INFERNOTTO
ANDREA BARI VILLASTELLONE CARIGNANO
LORENZO BIDESE AYGREVILLE
SEBASTIANO BONO COLLERETTO
SIMONE BOTTA SETTIMO
SAMUELE CANNAVO' SETTIMO
GABRIELE CAPUZZO VILLASTELLONE CARIGNANO
LUCA CIMINO SG CHIERI
EDOARDO CONDELLI BEPPE VIOLA
FEDERICO COSSETTI TROFARELLO
MIRKO DI CRISTOFARO PSG
LUCA FILONI VENARIA
STEFANO GARIGLIO VILLASTELLONE CARIGNANO
DANIELE GIARDINI ALPIGNANO
CRISTIAN GUARNIERI CAVOUR
ANDREA HAJDARI CBS
MICHELE JALLA TORRE PELLICE
GABRIEL LAROSA ATLETICO TORINO
SIMONE LAMANTIA BEIBORG
MATTEO LANZAFAME VENARIA
NICOLO' LAURIENTI RIVAROLESE
SAIMON MAGALHAES DA SILVA BORGARO
LORENZO MAINARDI POZZOMAINA
MATTIA MANGONE BEPPE VIOLA
TOMMASO MANTOAN COLLERETTO
LORENZO MASANTE ALPIGNANO
MATTEO MECCA PANCALIERICASTAGNOLE
NICCOLO' MIRABELLA CARMAGNOLA
MATTIA ONOFRIO CAVOUR
SIMONE PASSAMANI DRUENTINA
ROCCO RIZZITANO ATLETICO TORINO
ALESSANDRO SOLERA VILLAFRANCA
EDOARDO STARACE VILLASTELLONE CARIGNANO
DAVIDE SUPPO UNION BB VALLESUSA
GABRIEL TOMA CARIGNANO
ALESSANDRO VANDER ELST CBS
LORENZO VIGNA VENARIA
FRANCESCO ZUMMO PINASCA

UNDER 17

Mercoledì 28 settembre in Via C. del Piano 23  – Alba (CN), convocazione per le 14:00 • Selezionatore Claudio Frasca

NOME COGNOME SQUADRA
ALBERTO ARIONE CHERASCHESE
LUCA BARISONE ACQUI
MANUEL BERARDO FOSSANO
VALERIO BO ASTI
LEONARDO BRENCHIO ASTI
PAOLO CANCELLIERI  CASALE 
FRANCESCO CARAGLIO  CUNEO OLMO 
VALENTIN GABRIEL CHELARESCHU  SAVIGLIANESE 
CRISTIAN CHIFU  SG DERTHONA 
SIMONE CURTI  SALICE 
ANDREA DALMASSO  CARAGLIO 
EDOARDO DEGLI AGLI  BRA 
NICOLO' FASSINO  ALBA CALCIO 
MATTIA GALAVERNA  BUSCA 
LEONARDO GARLANDO  NOVESE 
ALESSANDRO GHIO  BRA 
MARIO GIAROLI  NOVESE 
EMANUELE GILLARDO  ACQUI 
FILIPPO GIORDANO FOSSANO
FILIPPO GRIOTTI BUSCA
SEBASTIANO GUTTERO GIOVANILE CENTALLO
OMAR HILAL NOVESE
RICCARDO IANNACE ALBESE
ALESSANDRO LAIOLO CANELLI 1922
JUAN CARLOS LAZZARIN CLARICHET  ALBESE 
CRISTIAN LIKAJ  CHERASCHESE 
TOMMASO LUPARELLI  ACQUI 
LORENZO MACCARIO CUNEO OLMO
ALESSIO MAIOGLIO CASALE
MICHELE MANAVELLA SALUZZO
ALESSANDRO MAZZONI BRA
CRISTIAN MOZZONE CANELLI 1922
ANDREA MUSTACCIU ALBA CALCIO
LOGABRIEL OLIVERI TIGER NOVI
IVAN PIRROTTA CASALE
CHRISTIAN RICCI NOVESE
JACOPO RIVERDITI ALBESE
HENDRI SADRIJA CUNEO OLMO
NICOLO' SAITTA SAVIGLIANESE
GIACOMO SOLAVAGIONE FOSSANO
PIETRO TOMATIS CARAGLIO
ANGELO ZUCCALA' DERTHONA FBC

likaj

UNDER 15

Martedì 27 settembre in Via Campo Sportivo 9  – Oleggio (NO), convocazione per le 14:00 • Selezionatore Diego Salvamano

NOME COGNOME SQUADRA
LORIS AJMONE DIAVOLETTI
CHRISTIAN ALLORIO GATTINARA
AARON ANGELINO VERBANIA
JACOPO AVERONO DIAVOLETTI
LORENZO AVONDO OLEGGIO
GIORGIO BALLOTTA ARONA
MANUEL BARCELLARI CITTA' DI COSSATO
PIETRO BELLATO BIELLESE
FILIPPO BELLINGHIERI BAVENO
NICOLO' BIANCHI SPARTA NOVARA
ANTONIO BRIAN CALLIPARI RG TICINO
CHRISTIAN CAMPARI BULÈ BELLINZAGO
FRANCESCO CANTINO CRESCENTINESE
LORENZO CARABELLI SPARTA NOVARA
CRISTIAN CARLIN BORGOSESIA
MATTEO CATTANEO BAVENO
RICCARDO CAUTIERO BAVENO
TOMMASO CHIESA ARONA
MATTIA COSTA RG TICINO
ANDREA DELLI PAOLI FR VALDENGO
NICOLO' DRAGO VERBANIA
FILIPPO FERRARIO BAVENO
MIRCO FIUMANO' CIREGGIO
LEONARDO GAMBINI UNION NOVARA
ANDREA GAROFANO FR VALDENGO
FILIPPO GIOVENZANI VERBANIA
GABRIELE GUELPA ROLONE FR VALDENGO
ALESSANDRO  IUSSA VERBANIA
ABDELAZIZ MADIQ BIELLESE
LUCA MAGARAGGIA BIELLESE
SAMUELE MUSSO VERBANIA
WALID NAIM BORGOSESIA
ELIA GIUSEPPE ORLANDO CITTA' DI COSSATO
ALEX ORRU DIAVOLETTI
FRANCESCO PUGLIESE ACC.BORGOMANERO
EDOARDO PULZE FR VALDENGO
CRISTIAN RINOLDI BORGOSESIA
AARON SUDANO DIAVOLETTI
ANDREA TESSARIN SPARTA NOVARA
MATTIA TIENGO SPARTA NOVARA
MATTIA TREDANARI BULÈ BELLINZAGO
FABIO TRISCONI VERBANIA
GABRIELE VALENTE SPARTA NOVARA
MARIANO VERGA CRESCENTINESE
EDOARDO VERRIGNI BULÈ BELLINZAGO
CHRISTIAN VETROMILO CIREGGIO
ANDREA ZAMMUTO ACC.BORGOMANERO

musso e trisconi

FEMMINILE

Mercoledì 28 settembre in Via San Marchese  – Venaria Reale (TO), convocazione per le 20:00 • Selezionatore Valeria Occhetta

NOME COGNOME SQUADRA
LUISA AMERIO TROFARELLO
VANESSA ANGRISANO ACCADEMIA TORINO CALCIO
CLAUDIA BANCHERO FEMMINILE JUVENTUS
ALESSIA BOCHICCHIO FEMMINILE JUVENTUS
FRANCESCA BODINI FEMMINILE JUVENTUS
FEDERICA CAMPORELLI ACCADEMIA TORINO CALCIO
GIORGIA CIRAVEGNA AREA CALCIO AR
SABRINA CORONA RACCO 86
FABIANA CORREALE TROFARELLO
MATILDE CORZETTO ACCADEMIA TORINO CALCIO
WIKTORIA EL HASNAOUI MUSIELLO SALUZZO
MARTA FAVARO AREA CALCIO AR
FRANCESCA FERRO FEMMINILE JUVENTUS
ILARIA GIAMELLO ACCADEMIA TORINO CALCIO
GIULIA GIUFFRIDA ACCADEMIA TORINO CALCIO
DENISE IEZZI ACCADEMIA TORINO CALCIO
LUCIA LOTTERO BOYS E GIRLS
MARIA MAIOLO RIVOLI
VALENTINA MISURACA PIANEZZA
ROBERTA MUNICCHI FEMMINILE JUVENTUS
GAYA MUSSO AREA CALCIO AR
GIULIA PASQUARIELLO MONCALIERI
ALESSANDRA PETRONIO MONCALIERI
FEDERICA PIROZZI MONCALIERI
GIULIA RESCIGNO PIANEZZA
MARTINA ROSANO FEMMINILE JUVENTUS
DEBORA SILVESTRI TROFARELLO
SERNA TORTORELLA PIOSSASCO
AURORA GIOVANNA VALENTE AREA CALCIO AR
CAMILLA VALLERO RACCO 86

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