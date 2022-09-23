Comincia l'avventura Rapp: i primi 202 convocati

Rappresentative
23 Settembre 2022
Alessandro Mazzoni, capitano del bra Under 17
Come preannunciato dal Comitato Regionale nelle passata settimane, per la prima volta dopo tanti anni, l'avventura delle Rappresentative comincia nel mese di settembre. Il giro da fare sarà lungo, ma almeno si parte presto e nella serata di ieri il Comitato Regionale ha diramato le convocazioni per i primi 5 raduni che si terranno la prossima settimana. Da Oleggio ad Alba, passando per Volpiano e Venaria. Centri Federali e strutture adatte a reggere lo sbarco da tutta la regione.
A bruciare le tappe con due raduni consecutivi sarà l'Under 19 di Luciano Loparco che pianta le tende a Volpiano per due raduni consecutivi.
Martedì 27 settembre in Via Trento 104 – Volpiano (TO), convocazione per le 14:00 • Selezionatore Luciano Loparco
|NOME
|COGNOME
|SOCIETA'
|ALESSANDRO
|ACTIS PERINO
|IVREA
|FRANCESCO
|ARMITANO
|CROCETTA
|OSCAR CRISTOBAL
|ATAUPILLCO CORTEZ
|LASCARIS
|ALIX
|BERTHOD
|CHARVENSOD
|LUCA
|BIANCO
|ALPIGNANO
|MATTEO
|BONACCORSI
|IVREA
|DANIEL
|BONACINA
|ACC.SAN MAURO TORINO CALCIO
|LUCA
|BORGOTALLO
|LUCENTO
|TOMMASO
|BORIN
|VOLPIANO PIANESE
|TOMMASO
|BUFFONE
|LUCENTO
|ANDREA
|CAFFARO BOIRE
|PRO EUREKA
|DIEGO
|CAMPAGNOLI
|GASSINO SR
|PIETRO
|CAVACIUTI
|VALLORCO
|LORENZO
|CAVALIERE
|VANCHIGLIA
|STEFANO
|CAVALLA
|VOLPIANO PIANESE
|ALESSANDRO
|CAVALLO
|VANCHIGLIA
|MATTIA
|CRITELLI
|ALPIGNANO
|GABRIELE
|DAGHERO
|ACC.SAN MAURO TORINO
|AXEL
|GARLASSI
|CROCETTA
|THOMAS
|GAZZERA
|CHARVENSOD
|COLE
|GENINATTI
|PIANEZZA
|MATTEO
|GHIONE
|ATLETICO RACCONIGI
|ALESSANDRO
|GIORDANINO
|LASCARIS
|MATTEO
|GIUSTI
|QUINCITAVA
|TREVOR
|IGBINAKENZUA
|LUCENTO
|ALEXANDER COSMI
|IRIMIA
|ALPIGNANO
|GERARDO
|MAMMOLITI
|CHARVENSOD
|ALEXIS
|MATTIOLI
|QUINCITAVA
|EMANUELE
|PARIGI
|BSR GRUGLIASCO
|NIKITA MARIO
|PEROTTI
|VOLPIANO PIANESE
|SAMUELE
|ROMANIN
|BSR GRUGLIASCO
|FABIO
|ROSCIO
|VALLORCO
|ERIC
|SAVVA
|VOLPIANO PIANESE
|MAURIZIO
|SCALA
|QUINCITAVA
|ALESSANDRO
|SELVAGGIO
|LESNA GOLD
|DANIELE
|SICILIA
|LASCARIS
|MATTEO
|SINIGAGLIA
|GASSINO SR
|ANDREA
|STOCCHINO
|LASCARIS
|EDOARDO
|TORRE
|VANCHIGLIA
|GABRIELE
|TRAINA
|CASELLE
|PETRU NICOLAE
|UJICA
|PIANEZZA
|THOMAS
|VAZZANO
|LESNA GOLD
Mercoledì 28 settembre in Via Trento 104 – Volpiano (TO), convocazione per le 14:00.
|NOME
|COGNOME
|SQUADRA
|CHRISTIAN
|ALBERTINI
|SETTIMO
|GABRIELE
|ASEGLIO GIANINET
|BORGARO
|EDOARDO
|AULETTA
|AYGREVILLE
|NICOLO'
|BALLARI
|INFERNOTTO
|ANDREA
|BARI
|VILLASTELLONE CARIGNANO
|LORENZO
|BIDESE
|AYGREVILLE
|SEBASTIANO
|BONO
|COLLERETTO
|SIMONE
|BOTTA
|SETTIMO
|SAMUELE
|CANNAVO'
|SETTIMO
|GABRIELE
|CAPUZZO
|VILLASTELLONE CARIGNANO
|LUCA
|CIMINO
|SG CHIERI
|EDOARDO
|CONDELLI
|BEPPE VIOLA
|FEDERICO
|COSSETTI
|TROFARELLO
|MIRKO
|DI CRISTOFARO
|PSG
|LUCA
|FILONI
|VENARIA
|STEFANO
|GARIGLIO
|VILLASTELLONE CARIGNANO
|DANIELE
|GIARDINI
|ALPIGNANO
|CRISTIAN
|GUARNIERI
|CAVOUR
|ANDREA
|HAJDARI
|CBS
|MICHELE
|JALLA
|TORRE PELLICE
|GABRIEL
|LAROSA
|ATLETICO TORINO
|SIMONE
|LAMANTIA
|BEIBORG
|MATTEO
|LANZAFAME
|VENARIA
|NICOLO'
|LAURIENTI
|RIVAROLESE
|SAIMON
|MAGALHAES DA SILVA
|BORGARO
|LORENZO
|MAINARDI
|POZZOMAINA
|MATTIA
|MANGONE
|BEPPE VIOLA
|TOMMASO
|MANTOAN
|COLLERETTO
|LORENZO
|MASANTE
|ALPIGNANO
|MATTEO
|MECCA
|PANCALIERICASTAGNOLE
|NICCOLO'
|MIRABELLA
|CARMAGNOLA
|MATTIA
|ONOFRIO
|CAVOUR
|SIMONE
|PASSAMANI
|DRUENTINA
|ROCCO
|RIZZITANO
|ATLETICO TORINO
|ALESSANDRO
|SOLERA
|VILLAFRANCA
|EDOARDO
|STARACE
|VILLASTELLONE CARIGNANO
|DAVIDE
|SUPPO
|UNION BB VALLESUSA
|GABRIEL
|TOMA
|CARIGNANO
|ALESSANDRO
|VANDER ELST
|CBS
|LORENZO
|VIGNA
|VENARIA
|FRANCESCO
|ZUMMO
|PINASCA
Mercoledì 28 settembre in Via C. del Piano 23 – Alba (CN), convocazione per le 14:00 • Selezionatore Claudio Frasca
|NOME
|COGNOME
|SQUADRA
|ALBERTO
|ARIONE
|CHERASCHESE
|LUCA
|BARISONE
|ACQUI
|MANUEL
|BERARDO
|FOSSANO
|VALERIO
|BO
|ASTI
|LEONARDO
|BRENCHIO
|ASTI
|PAOLO
|CANCELLIERI
|CASALE
|FRANCESCO
|CARAGLIO
|CUNEO OLMO
|VALENTIN GABRIEL
|CHELARESCHU
|SAVIGLIANESE
|CRISTIAN
|CHIFU
|SG DERTHONA
|SIMONE
|CURTI
|SALICE
|ANDREA
|DALMASSO
|CARAGLIO
|EDOARDO
|DEGLI AGLI
|BRA
|NICOLO'
|FASSINO
|ALBA CALCIO
|MATTIA
|GALAVERNA
|BUSCA
|LEONARDO
|GARLANDO
|NOVESE
|ALESSANDRO
|GHIO
|BRA
|MARIO
|GIAROLI
|NOVESE
|EMANUELE
|GILLARDO
|ACQUI
|FILIPPO
|GIORDANO
|FOSSANO
|FILIPPO
|GRIOTTI
|BUSCA
|SEBASTIANO
|GUTTERO
|GIOVANILE CENTALLO
|OMAR
|HILAL
|NOVESE
|RICCARDO
|IANNACE
|ALBESE
|ALESSANDRO
|LAIOLO
|CANELLI 1922
|JUAN CARLOS
|LAZZARIN CLARICHET
|ALBESE
|CRISTIAN
|LIKAJ
|CHERASCHESE
|TOMMASO
|LUPARELLI
|ACQUI
|LORENZO
|MACCARIO
|CUNEO OLMO
|ALESSIO
|MAIOGLIO
|CASALE
|MICHELE
|MANAVELLA
|SALUZZO
|ALESSANDRO
|MAZZONI
|BRA
|CRISTIAN
|MOZZONE
|CANELLI 1922
|ANDREA
|MUSTACCIU
|ALBA CALCIO
|LOGABRIEL
|OLIVERI
|TIGER NOVI
|IVAN
|PIRROTTA
|CASALE
|CHRISTIAN
|RICCI
|NOVESE
|JACOPO
|RIVERDITI
|ALBESE
|HENDRI
|SADRIJA
|CUNEO OLMO
|NICOLO'
|SAITTA
|SAVIGLIANESE
|GIACOMO
|SOLAVAGIONE
|FOSSANO
|PIETRO
|TOMATIS
|CARAGLIO
|ANGELO
|ZUCCALA'
|DERTHONA FBC
Martedì 27 settembre in Via Campo Sportivo 9 – Oleggio (NO), convocazione per le 14:00 • Selezionatore Diego Salvamano
|NOME
|COGNOME
|SQUADRA
|LORIS
|AJMONE
|DIAVOLETTI
|CHRISTIAN
|ALLORIO
|GATTINARA
|AARON
|ANGELINO
|VERBANIA
|JACOPO
|AVERONO
|DIAVOLETTI
|LORENZO
|AVONDO
|OLEGGIO
|GIORGIO
|BALLOTTA
|ARONA
|MANUEL
|BARCELLARI
|CITTA' DI COSSATO
|PIETRO
|BELLATO
|BIELLESE
|FILIPPO
|BELLINGHIERI
|BAVENO
|NICOLO'
|BIANCHI
|SPARTA NOVARA
|ANTONIO BRIAN
|CALLIPARI
|RG TICINO
|CHRISTIAN
|CAMPARI
|BULÈ BELLINZAGO
|FRANCESCO
|CANTINO
|CRESCENTINESE
|LORENZO
|CARABELLI
|SPARTA NOVARA
|CRISTIAN
|CARLIN
|BORGOSESIA
|MATTEO
|CATTANEO
|BAVENO
|RICCARDO
|CAUTIERO
|BAVENO
|TOMMASO
|CHIESA
|ARONA
|MATTIA
|COSTA
|RG TICINO
|ANDREA
|DELLI PAOLI
|FR VALDENGO
|NICOLO'
|DRAGO
|VERBANIA
|FILIPPO
|FERRARIO
|BAVENO
|MIRCO
|FIUMANO'
|CIREGGIO
|LEONARDO
|GAMBINI
|UNION NOVARA
|ANDREA
|GAROFANO
|FR VALDENGO
|FILIPPO
|GIOVENZANI
|VERBANIA
|GABRIELE
|GUELPA ROLONE
|FR VALDENGO
|ALESSANDRO
|IUSSA
|VERBANIA
|ABDELAZIZ
|MADIQ
|BIELLESE
|LUCA
|MAGARAGGIA
|BIELLESE
|SAMUELE
|MUSSO
|VERBANIA
|WALID
|NAIM
|BORGOSESIA
|ELIA GIUSEPPE
|ORLANDO
|CITTA' DI COSSATO
|ALEX
|ORRU
|DIAVOLETTI
|FRANCESCO
|PUGLIESE
|ACC.BORGOMANERO
|EDOARDO
|PULZE
|FR VALDENGO
|CRISTIAN
|RINOLDI
|BORGOSESIA
|AARON
|SUDANO
|DIAVOLETTI
|ANDREA
|TESSARIN
|SPARTA NOVARA
|MATTIA
|TIENGO
|SPARTA NOVARA
|MATTIA
|TREDANARI
|BULÈ BELLINZAGO
|FABIO
|TRISCONI
|VERBANIA
|GABRIELE
|VALENTE
|SPARTA NOVARA
|MARIANO
|VERGA
|CRESCENTINESE
|EDOARDO
|VERRIGNI
|BULÈ BELLINZAGO
|CHRISTIAN
|VETROMILO
|CIREGGIO
|ANDREA
|ZAMMUTO
|ACC.BORGOMANERO
Mercoledì 28 settembre in Via San Marchese – Venaria Reale (TO), convocazione per le 20:00 • Selezionatore Valeria Occhetta
|NOME
|COGNOME
|SQUADRA
|LUISA
|AMERIO
|TROFARELLO
|VANESSA
|ANGRISANO
|ACCADEMIA TORINO CALCIO
|CLAUDIA
|BANCHERO
|FEMMINILE JUVENTUS
|ALESSIA
|BOCHICCHIO
|FEMMINILE JUVENTUS
|FRANCESCA
|BODINI
|FEMMINILE JUVENTUS
|FEDERICA
|CAMPORELLI
|ACCADEMIA TORINO CALCIO
|GIORGIA
|CIRAVEGNA
|AREA CALCIO AR
|SABRINA
|CORONA
|RACCO 86
|FABIANA
|CORREALE
|TROFARELLO
|MATILDE
|CORZETTO
|ACCADEMIA TORINO CALCIO
|WIKTORIA
|EL HASNAOUI
|MUSIELLO SALUZZO
|MARTA
|FAVARO
|AREA CALCIO AR
|FRANCESCA
|FERRO
|FEMMINILE JUVENTUS
|ILARIA
|GIAMELLO
|ACCADEMIA TORINO CALCIO
|GIULIA
|GIUFFRIDA
|ACCADEMIA TORINO CALCIO
|DENISE
|IEZZI
|ACCADEMIA TORINO CALCIO
|LUCIA
|LOTTERO
|BOYS E GIRLS
|MARIA
|MAIOLO
|RIVOLI
|VALENTINA
|MISURACA
|PIANEZZA
|ROBERTA
|MUNICCHI
|FEMMINILE JUVENTUS
|GAYA
|MUSSO
|AREA CALCIO AR
|GIULIA
|PASQUARIELLO
|MONCALIERI
|ALESSANDRA
|PETRONIO
|MONCALIERI
|FEDERICA
|PIROZZI
|MONCALIERI
|GIULIA
|RESCIGNO
|PIANEZZA
|MARTINA
|ROSANO
|FEMMINILE JUVENTUS
|DEBORA
|SILVESTRI
|TROFARELLO
|SERNA
|TORTORELLA
|PIOSSASCO
|AURORA GIOVANNA
|VALENTE
|AREA CALCIO AR
|CAMILLA
|VALLERO
|RACCO 86
Attualità e cultura Ultime news