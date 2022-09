Comincia l'avventura Rapp: i primi 202 convocati

Come preannunciato dal Comitato Regionale nelle passata settimane, per la prima volta dopo tanti anni, l'avventura delle Rappresentative comincia nel mese di settembre. Il giro da fare sarà lungo, ma almeno si parte presto e nella serata di ieri il Comitato Regionale ha diramato le convocazioni per i primi 5 raduni che si terranno la prossima settimana. Da Oleggio ad Alba, passando per Volpiano e Venaria. Centri Federali e strutture adatte a reggere lo sbarco da tutta la regione.

A bruciare le tappe con due raduni consecutivi sarà l'Under 19 di Luciano Loparco che pianta le tende a Volpiano per due raduni consecutivi.

UNDER 19

Martedì 27 settembre in Via Trento 104 – Volpiano (TO), convocazione per le 14:00 • Selezionatore Luciano Loparco

NOME COGNOME SOCIETA' ALESSANDRO ACTIS PERINO IVREA FRANCESCO ARMITANO CROCETTA OSCAR CRISTOBAL ATAUPILLCO CORTEZ LASCARIS ALIX BERTHOD CHARVENSOD LUCA BIANCO ALPIGNANO MATTEO BONACCORSI IVREA DANIEL BONACINA ACC.SAN MAURO TORINO CALCIO LUCA BORGOTALLO LUCENTO TOMMASO BORIN VOLPIANO PIANESE TOMMASO BUFFONE LUCENTO ANDREA CAFFARO BOIRE PRO EUREKA DIEGO CAMPAGNOLI GASSINO SR PIETRO CAVACIUTI VALLORCO LORENZO CAVALIERE VANCHIGLIA STEFANO CAVALLA VOLPIANO PIANESE ALESSANDRO CAVALLO VANCHIGLIA MATTIA CRITELLI ALPIGNANO GABRIELE DAGHERO ACC.SAN MAURO TORINO AXEL GARLASSI CROCETTA THOMAS GAZZERA CHARVENSOD COLE GENINATTI PIANEZZA MATTEO GHIONE ATLETICO RACCONIGI ALESSANDRO GIORDANINO LASCARIS MATTEO GIUSTI QUINCITAVA TREVOR IGBINAKENZUA LUCENTO ALEXANDER COSMI IRIMIA ALPIGNANO GERARDO MAMMOLITI CHARVENSOD ALEXIS MATTIOLI QUINCITAVA EMANUELE PARIGI BSR GRUGLIASCO NIKITA MARIO PEROTTI VOLPIANO PIANESE SAMUELE ROMANIN BSR GRUGLIASCO FABIO ROSCIO VALLORCO ERIC SAVVA VOLPIANO PIANESE MAURIZIO SCALA QUINCITAVA ALESSANDRO SELVAGGIO LESNA GOLD DANIELE SICILIA LASCARIS MATTEO SINIGAGLIA GASSINO SR ANDREA STOCCHINO LASCARIS EDOARDO TORRE VANCHIGLIA GABRIELE TRAINA CASELLE PETRU NICOLAE UJICA PIANEZZA THOMAS VAZZANO LESNA GOLD

Mercoledì 28 settembre in Via Trento 104 – Volpiano (TO), convocazione per le 14:00.

NOME COGNOME SQUADRA CHRISTIAN ALBERTINI SETTIMO GABRIELE ASEGLIO GIANINET BORGARO EDOARDO AULETTA AYGREVILLE NICOLO' BALLARI INFERNOTTO ANDREA BARI VILLASTELLONE CARIGNANO LORENZO BIDESE AYGREVILLE SEBASTIANO BONO COLLERETTO SIMONE BOTTA SETTIMO SAMUELE CANNAVO' SETTIMO GABRIELE CAPUZZO VILLASTELLONE CARIGNANO LUCA CIMINO SG CHIERI EDOARDO CONDELLI BEPPE VIOLA FEDERICO COSSETTI TROFARELLO MIRKO DI CRISTOFARO PSG LUCA FILONI VENARIA STEFANO GARIGLIO VILLASTELLONE CARIGNANO DANIELE GIARDINI ALPIGNANO CRISTIAN GUARNIERI CAVOUR ANDREA HAJDARI CBS MICHELE JALLA TORRE PELLICE GABRIEL LAROSA ATLETICO TORINO SIMONE LAMANTIA BEIBORG MATTEO LANZAFAME VENARIA NICOLO' LAURIENTI RIVAROLESE SAIMON MAGALHAES DA SILVA BORGARO LORENZO MAINARDI POZZOMAINA MATTIA MANGONE BEPPE VIOLA TOMMASO MANTOAN COLLERETTO LORENZO MASANTE ALPIGNANO MATTEO MECCA PANCALIERICASTAGNOLE NICCOLO' MIRABELLA CARMAGNOLA MATTIA ONOFRIO CAVOUR SIMONE PASSAMANI DRUENTINA ROCCO RIZZITANO ATLETICO TORINO ALESSANDRO SOLERA VILLAFRANCA EDOARDO STARACE VILLASTELLONE CARIGNANO DAVIDE SUPPO UNION BB VALLESUSA GABRIEL TOMA CARIGNANO ALESSANDRO VANDER ELST CBS LORENZO VIGNA VENARIA FRANCESCO ZUMMO PINASCA

UNDER 17

Mercoledì 28 settembre in Via C. del Piano 23 – Alba (CN), convocazione per le 14:00 • Selezionatore Claudio Frasca

NOME COGNOME SQUADRA ALBERTO ARIONE CHERASCHESE LUCA BARISONE ACQUI MANUEL BERARDO FOSSANO VALERIO BO ASTI LEONARDO BRENCHIO ASTI PAOLO CANCELLIERI CASALE FRANCESCO CARAGLIO CUNEO OLMO VALENTIN GABRIEL CHELARESCHU SAVIGLIANESE CRISTIAN CHIFU SG DERTHONA SIMONE CURTI SALICE ANDREA DALMASSO CARAGLIO EDOARDO DEGLI AGLI BRA NICOLO' FASSINO ALBA CALCIO MATTIA GALAVERNA BUSCA LEONARDO GARLANDO NOVESE ALESSANDRO GHIO BRA MARIO GIAROLI NOVESE EMANUELE GILLARDO ACQUI FILIPPO GIORDANO FOSSANO FILIPPO GRIOTTI BUSCA SEBASTIANO GUTTERO GIOVANILE CENTALLO OMAR HILAL NOVESE RICCARDO IANNACE ALBESE ALESSANDRO LAIOLO CANELLI 1922 JUAN CARLOS LAZZARIN CLARICHET ALBESE CRISTIAN LIKAJ CHERASCHESE TOMMASO LUPARELLI ACQUI LORENZO MACCARIO CUNEO OLMO ALESSIO MAIOGLIO CASALE MICHELE MANAVELLA SALUZZO ALESSANDRO MAZZONI BRA CRISTIAN MOZZONE CANELLI 1922 ANDREA MUSTACCIU ALBA CALCIO LOGABRIEL OLIVERI TIGER NOVI IVAN PIRROTTA CASALE CHRISTIAN RICCI NOVESE JACOPO RIVERDITI ALBESE HENDRI SADRIJA CUNEO OLMO NICOLO' SAITTA SAVIGLIANESE GIACOMO SOLAVAGIONE FOSSANO PIETRO TOMATIS CARAGLIO ANGELO ZUCCALA' DERTHONA FBC

UNDER 15

Martedì 27 settembre in Via Campo Sportivo 9 – Oleggio (NO), convocazione per le 14:00 • Selezionatore Diego Salvamano

NOME COGNOME SQUADRA LORIS AJMONE DIAVOLETTI CHRISTIAN ALLORIO GATTINARA AARON ANGELINO VERBANIA JACOPO AVERONO DIAVOLETTI LORENZO AVONDO OLEGGIO GIORGIO BALLOTTA ARONA MANUEL BARCELLARI CITTA' DI COSSATO PIETRO BELLATO BIELLESE FILIPPO BELLINGHIERI BAVENO NICOLO' BIANCHI SPARTA NOVARA ANTONIO BRIAN CALLIPARI RG TICINO CHRISTIAN CAMPARI BULÈ BELLINZAGO FRANCESCO CANTINO CRESCENTINESE LORENZO CARABELLI SPARTA NOVARA CRISTIAN CARLIN BORGOSESIA MATTEO CATTANEO BAVENO RICCARDO CAUTIERO BAVENO TOMMASO CHIESA ARONA MATTIA COSTA RG TICINO ANDREA DELLI PAOLI FR VALDENGO NICOLO' DRAGO VERBANIA FILIPPO FERRARIO BAVENO MIRCO FIUMANO' CIREGGIO LEONARDO GAMBINI UNION NOVARA ANDREA GAROFANO FR VALDENGO FILIPPO GIOVENZANI VERBANIA GABRIELE GUELPA ROLONE FR VALDENGO ALESSANDRO IUSSA VERBANIA ABDELAZIZ MADIQ BIELLESE LUCA MAGARAGGIA BIELLESE SAMUELE MUSSO VERBANIA WALID NAIM BORGOSESIA ELIA GIUSEPPE ORLANDO CITTA' DI COSSATO ALEX ORRU DIAVOLETTI FRANCESCO PUGLIESE ACC.BORGOMANERO EDOARDO PULZE FR VALDENGO CRISTIAN RINOLDI BORGOSESIA AARON SUDANO DIAVOLETTI ANDREA TESSARIN SPARTA NOVARA MATTIA TIENGO SPARTA NOVARA MATTIA TREDANARI BULÈ BELLINZAGO FABIO TRISCONI VERBANIA GABRIELE VALENTE SPARTA NOVARA MARIANO VERGA CRESCENTINESE EDOARDO VERRIGNI BULÈ BELLINZAGO CHRISTIAN VETROMILO CIREGGIO ANDREA ZAMMUTO ACC.BORGOMANERO

FEMMINILE

Mercoledì 28 settembre in Via San Marchese – Venaria Reale (TO), convocazione per le 20:00 • Selezionatore Valeria Occhetta