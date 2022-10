Giomi sotto l'incrocio, Maffi da impazzire: che spettacolo la Rapp!

Per mettere il pallone sotto l'incrocio ci vuole talento. Per farlo da fuori area ci vuole tanto talento. Per farlo dopo aver lasciato sul posto un avversario ci vuole tanto, tanto talento. Per farlo con quello che, almeno sulla carta, è il piede debole ci vuole tanto, tanto, tanto talento. Chi corrisponde a questo identikit è Leonardo Giomi, classe 2006 del Città di Varese, che con un gol che difficilmente dimenticherà ci ha messo la firma nel raduno della Rapp Under 17, il secondo dopo quello svoltosi ieri, martedì 11 ottobre, a Trezzano Rosa. Un sigillo splendido arrivato sette minuti dopo quello di Daniel Maffi dell'Aldini - suo il momentaneo vantaggio per la squadra arancio - e all'incirca mezz'ora prima quello di Emanuele Muzio, che nel secondo tempo ha fissato il parziale sul 2-1 per la squadra verde. Un risultato che lascia il tempo che trova perché di fatto si è trattata di una gara del tutto particolare, giocata per un totale di 100 minuti e durante la quale sono scesi in campo un totale di 43 ragazzi. Tutti classe 2006, tutti con qualcosa da dare alla selezione Regionale, tutti con un sogno: far parte dei magnifici venti che nel mese di aprile partiranno alla volta del Torneo delle Regioni.

DATE

A capitanare la spedizione lombarda sarà Daniele Tacchini, selezionatore di categoria nonché coordinatore tecnico dall'Under 19 di Matteo Medici all'Under 15 di Gabriele Peccati. Con lui uno staff che, essendo stato confermato in toto rispetto alla passata stagione, si conosce perfettamente ed è pronto ad iniziare un percorso di avvicinamento al Torneo delle Regioni che durerà diversi mesi. L'amichevole di Concorezzo, unita a quella di Trezzano Rosa dove si sono messi in mostra altri 43 ragazzi, rappresenta infatti il punto di partenza: la meta, come detto, è la massima competizione italiana a livello di Comitati Regionali, mentre le tappe intermedie sono tutte da vivere. Per quanto riguarda l'Under 17, i classe 2006 li rivedremo in campo presumibilmente nel mese di novembre, precisamente il 16, quando affronteranno i pari età del Monza: la prima di una lunga serie di amichevoli di lusso, che porteranno i baby calciatori ad affrontare altre squadre di livello Nazionale (Serie A e B, escluse quelle di Serie C).

TALENTI

Da qui il quesito: chi saranno i 22 convocati per la sfida ai brianzoli? Ad oggi la risposta è di fatto impossibile da dare, e probabilmente lo stesso Tacchini non ha ancora le idee così chiare. Certo è che la scelta non manca, visto che il Comunale di Concorezzo è stato teatro di un ottimo spettacolo messo in scena dai classe 2006. Oltre ai marcatori - Giomi, Maffi e Muzio - è doveroso mettere in risalto coloro che si sono maggiormente distinti. C'è chi l'ha fatto parando praticamente qualunque cosa, vedi Cerami del Fanfulla e Bufano del Villa, entrambi protagonisti di numerosi interventi da applausi. Chi l'ha fatto inventando calcio, come De Crescenzo dell'Ausonia - sua l'invenzione che ha portato Bianco a servire l'assist a Muzio - e Giuliani della Sestese. Chi l'ha fatto difendendo con energia e veemenza, tra i quali spiccano i soliti Serralunga e Zucchelli - talenti di Aldini e Ausonia - ma anche esterni a tutta fascia come Buratti (Alcione), Izzo (Enotria) e Mastai (Città di Varese). Oltre a loro un insieme importante di centrocampisti: dai mediani (Adamoli dell'Olginatese, Marangione dell'Enotria e D'Onofrio del Seregno) alle mezzali (Calò dell'Ausonia, Pirotta della Giana Erminio e Rotiroti del Club Milano), passando per chi ha dimostrato di saper fare qualsiasi cosa anche agendo leggermente più avanti come Shalbi della Calvairate e Repossi dell'Accademia Pavese.

PAROLE

In qualsiasi modo lo si voglia guardare, il raduno di Concorezzo ha comunque dato risposte importanti a Tacchini, soprattutto in relazione con quello di Trezzano Rosa. Dettaglio non indifferente, in quest'ultimo sono stati chiamati coloro che hanno partecipato al Torneo Eusalp lo scorso giugno: in poche parole, un possibile zoccolo duro della futura Rapp. Ciononostante il selezionatore dichiara: «Oggi si sono affrontate due ottime squadre, pur non essendo secondo me uscite individualità clamorose. Sicuramente c'è qualche elemento che seguiremo con attenzione, in più voglio sottolineare che continueremo a seguire le partite sul campo: ne seguiamo circa una quindicina ogni weekend. Qualche ragazzo magari deve ancora entrare in forma, e quest'ultima può variare molto nel giro di qualche mese». Riguardo i papabili venti per il Torneo delle Regioni, Tacchini indica la via: «D'ora in avanti scenderemo in campo per diverse amichevoli, poi il nostro obiettivo è vederli lì in campo. Non chiameremo sempre gli stessi 22, visto che l'obiettivo è arrivare ad aprile con una lista di circa 35 nomi tutti testati e rodati: dopodiché sarà il momento delle scelte».