Rapp Under 17, via alla danze: i migliori scatti del raduno di Concorezzo

Torna la Rapp e tornano le fotogallery. Il raduno andato in scena ieri, mercoledì 12 ottobre, in quel di Concorezzo è stato uno spettacolo: tra gol, parate strepitose e giocate da vedere e rivedere, i 43 classe 2006 selezionati da Daniele Tacchini hanno dato vita ad un match equilibrato e tiratissimo. Alla fine hanno avuto la meglio i verdi per 2-1: in gol Giomi e Muzio, mentre il sigillo degli arancio è stato ad opera di Maffi. Questi i migliori scatti del pomeriggio brianzolo.