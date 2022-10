Non c'è solo l'Élite: 11 i classe 2008 dei Regionali (ma non solo) chiamati in Rapp

Tra i 44 calciatori convocati dal selezionatore Gabriele Peccati per il raduno della Rappresentativa dell'Under 15, che si terrà martedì 18 ottobre a Baranzate, non ci sono solo calciatori dell'Élite ma c'è una buona rappresentanza dell'Under 15 Regionale e anche un 2008 dell'Under 15 Provinciale di Milano, Federico Marulli, proveniente dalla Milano Football Academy e protagonista di un grande inizio di campionato con diverse buone prestazioni e anche un gol messo a segno. In totale sono 11 su 44, a dimostrazione che il talento non lo si trova solamente nei campionati Élite.

I CONVOCATI DALL'UNDER 15 REGIONALE

Riccardo Vargiolu (Macallesi)

Emiliano Toledo (Mazzo)

Mattia Sabei (Rozzano)

Davide Bonetti (Sangiuliano CVS)

Luca Tabini (Vigor Milano)

Luis Rama (Sant'Angelo)

Francoise Panasci (Cantù)

Valerio Giannattasio (Club Milano)

Thomas Clementi (Sestese)

Mattia Cereda (Casatese)

INIZIO STAGIONE

Ottimo inizio stagione per questi dieci ragazzi che arrivano alle Rappresentative pronti e carichi. Davide Bonetti, sempre in gol (5) in questo inizio di campionato e protagonista assoluto per il Sangiuliano. Dopo un inizio inaspettatamente da primo in classifica con la Macallesi, il difensore Riccardo Vargiolu ha messo in mostra con la sua squadra un grande potenziale. Mattia Careda, portiere della Casatese, nonostante un inizio non al top per la sua squadra, si è fatto trovare sempre pronto subendo solo 6 gol. Per Luis Rama, attaccante del Sant'Angelo, 2 gol in 148 minuti giocati uno dei quali proprio nell'ultima partita contro l'Esperia. Quattro gol in quattro partite per Francois Panasci, attaccante del Cantù. Protagonista nel centrocampo del Club Milano Valerio Giannattasio che, quando è stato chiamato in causa, ha fatto grandi cose. Da un centrocampista a un altro, Mattia Sabei, quattro presenze e 242 minuti giocati con il Rozzano. Una presenza anche per il Mazzo con il difensore Emiliano Daniel Toledo che, oltre alle garanzie e alla sicurezza che porta in difesa, ha timbrato il cartellino per tre volte. A rappresentare la Vigor Milano Luca Tabini, sempre in campo con la sua squadra e anche un gol messo a segno. Ultimo Under 15 convocato Thomas Clementi, attaccante della Sestese che non solo vanta quattro gol (tutti contro il Torino Club alla prima giornata) nella categoria Under 15, ma anche quattro presenze e un gol con l'Under 16.