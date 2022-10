Tira aria di Rapp! Ecco i primi 44 gioielli classe 2008 scelti in vista del Torneo delle Regioni

Torna in campo anche la Rapp Under 15! Dopo un doppio raduno dedicato ai classe 2006, anche i baby 2008 avranno la chance di mettersi in mostra per conquistare un posto tra i "Fab 20" che partiranno alla volta del Torneo delle Regioni. Sono in totale 44 i primi convocati dal selezionatore Gabriele Peccati, che diventeranno poi 88 la settimana successiva quando saranno chiamati anche i giovani appartenenti alle società più ad est della nostra regione. Il primo appuntamento è fissato per martedì prossimo, 18 ottobre, al campo sportivo della Baranzatese: agli ordini di Peccati e Tacchini, quest'ultimo coordinatore tecnico, andrà in scena la consueta amichevole tra squadra arancio e squadra verde. Di seguito la lista completa dei convocati.

I CONVOCATI