Questi i 44 classe 2008 da tenere d'occhio: tutte le foto del raduno della Rapp

È ufficialmente iniziato il percorso della Rappresentativa Under 15. Il raduno andato in scena a Baranzate ha infatti rappresentato il primo di una serie di appuntamenti che porteranno al Torneo delle Regioni, in programma il prossimo aprile e nel quale si affronteranno tutte le selezioni di livello Regionale della Penisola. Dopo aver analizzato quanto visto in campo in quel di Baranzate (leggi qui l'articolo), abbiamo dedicato ampio spazio ai protagonisti. Come? Con una fotogallery di 79 scatti, i migliori nel pomeriggio di grande calcio vissuto lo scorso martedì.