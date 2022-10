Altri 44 gioielli per sognare: i nuovi convocati classe 2008 per la Rapp

Dopo i primi 44 talenti appartenenti a squadre dell'ovest della Lombardia, radunatesi lo scorso martedì (18 ottobre) a Baranzate (clicca per l'articolo e le foto), per la Rappresentativa Under 15 è tempo di spostarsi ad est. È infatti in programma per martedì prossimo (25 ottobre) il secondo appuntamento per la selezione Regionale di Gabriele Peccati. Si scenderà in campo a Cologno al Serio, provincia di Bergamo, per la consueta amichevole casalinga tra squadra arancio e squadra verde (ritrovo ore 14:00, calcio d'inizio ora 15:00). Tale raduno, assieme a quello di Baranzate, saranno decisivo per la scelta dei primi 22 che scenderanno in campo per il primo test match di lusso del prossimo novembre.

I CONVOCATI