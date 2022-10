Avanti tutta Under 19: altri 44 ragazzi convocati per la Rapp

Dopo il primo incontro di ieri pomeriggio, il cerchio di convocati della Rappresentativa Under 19 si allarga di altri 44 ragazzi. Il secondo lotto di scelte di Matteo Medici si troverà mercoledì 26 ottobre alle ore 14:30 presso il Centro Sportivo Comunale Comunale in Via Per Grignano 24 a Capriate San Gervasio (BG).

Diego Pisoni (Accademia Inveruno);

(Accademia Inveruno); Riccardo Gerosa (Arcellasco);

(Arcellasco); Jonathan Hans Momo (Arcellasco);

(Arcellasco); Daniel Lavezzi (Assago);

(Assago); Alessandro Belli (Aurora CMC);

(Aurora CMC); Mattia Gibellini (Aurora Seriate);

(Aurora Seriate); Leonardo Consoloni (Brianza Olginatese);

(Brianza Olginatese); Andrea Vairani (Brianza Olginatese);

(Brianza Olginatese); Andrea Redaelli (Brianza Olginatese);

(Brianza Olginatese); Luka Perovic (Calcio Pavonese);

(Calcio Pavonese); Samuele Ruta (Calvairate);

(Calvairate); Riccardo Aliotta (Calvairate);

(Calvairate); Federico Roveri (Calvairate);

(Calvairate); Mattia Fornari (Caravaggio);

(Caravaggio); Gianluca Suardi (Carpenedolo);

(Carpenedolo); Fabio Berardo (Cast Brescia);

(Cast Brescia); Filippo Cozzi (Cas);

(Cas); Mirko Maugeri (ColicoDerviese);

(ColicoDerviese); Federico Bredice (FBC Saronno);

(FBC Saronno); Riccardo Boy (Gallarate);

(Gallarate); Riccardo Ruggeri (Leon);

(Leon); Simone Patete (Muggiò);

(Muggiò); Samuele Davide Dominoni (Muggiò);

(Muggiò); Mihai Litcan (Offanenghese);

(Offanenghese); Fabio Longhi (Pradalunghese);

(Pradalunghese); Francesco Mora (Prevalle);

(Prevalle); Tomas Bisha (Prevalle);

(Prevalle); Andrea Gadda (Pozzuolo);

(Pozzuolo); Giuseppe Perani (Rezzato);

(Rezzato); Eris Sosna (Robbio Libertas);

(Robbio Libertas); Lorenzo Previtali (San Pellegrino);

(San Pellegrino); Alessandro Grassi (Sedriano);

(Sedriano); Eddy Lanzi (Soncinese);

(Soncinese); Leonardo Vigilati (Soresinese);

(Soresinese); Matteo Boissier (Trevigliese);

(Trevigliese); Abdoul Guienne (Valcalepio);

(Valcalepio); Matteo Bianchi (Verbano);

(Verbano); Michele Folzi (Vertovese);

(Vertovese); Fabrizio Suardi (Vertovese);

(Vertovese); Luca Castelli (Virtus Binasco);

(Virtus Binasco); Edoardo Mocchi (Virtus Binasco);

(Virtus Binasco); Marcello Melluccio (Vistarino);

(Vistarino); Davide Mulè (Vobarno);

(Vobarno); Erik Alberido (Zingonia Verdellino).