Galbusera, Cappanera e non solo: le chiavi della difesa della Rapp sono già in buone mani

Galbusera-Lorusso, Pisani-Cappanera e Velai-Villoni. Questi non sono nomi casuali, ma i membri delle coppie di difesa che sono state schierate - e che hanno impressionato - durante il primo raduno della Rapp Under 19. Sia in fase offensiva - Galbusera e Lorusso hanno a più riprese effettuato dei lanci lunghi degni del miglior Bonucci - che in quella difensiva, hanno messo in mostra tutto il loro talento, così come tutti gli altri 35 ragazzi, per un totale di 41 giocatori convocati da Matteo Medici (sarebbero dovuti essere 44, ma in tre sono stati costretti a dare forfait per infortunio). La partita in sé si struttura in modo molto particolare - divisa in due tempi da 50 minuti ciascuno che, a loro volta, vengono interrotti a metà in una sorta di "cooling break" - ed estremamente ricca di spunti. Innanzitutto, a sbloccarla per la squadra arancio non è un attaccante, ma un terzino. È, infatti, Perosini ad aprire le danze, con un inserimento tagliente e tanta freddezza davanti a Rimbu. Verso la fine del primo tempo arriva anche il secondo gol, sempre degli arancioni, sempre grazie a un inserimento. Questa volta è Minuzzi, servito da un pallone perfetto di Galbusera, a trafiggere il portiere dei verdi. Il risultato viene, poi, completamente ribaltato nel secondo tempo con Gervasoni e Laraia che salgono in cattedra. Il primo segna il gol che accorcia le distanze, il secondo trasforma il rigore del pareggio e serve col contagocce Prezioso per il gol del 3-2 finale dei verdi. Tutti gli atleti che hanno partecipato sono classe 2004 o 2005 e tutti hanno mostrato di essere più che meritevoli, causando non pochi grattacapi a Medici, che non avrà vita facile quando, ad aprile, dovrà selezionare i 20 da portare al Torneo delle Regioni, visto che a partecipare ai raduni saranno in totale più di 130.

LE DATE

Quello di Verano Brianza è stato il primo dei raduni che Matteo Medici, il tecnico, e il suo staff hanno avuto a disposizione per valutare i talenti in vista degli impegni futuri. I prossimi ritrovi saranno il 26 ottobre a Capriate - con 44 ragazzi - e il 9 novembre a Pozzuolo Martesana con altri 44 e, possibilmente, con alcuni dei giocatori già visionati. In seguito inizieranno le amichevoli, la prima delle quali sarà disputata il 30 novembre contro il Como mentre il 14 dicembre sarà il turno del Monza e, l'obiettivo, è quello di riuscire ad organizzare altri match, per poter mettere alla prova le qualità dei giocatori in contesti competitivi, per poi arrivare - come detto - ad aprile, mese della selezione finale e del Torneo delle Regioni, che si disputerà tra il 20 e il 27.

Manuel Laraia, tra i giocatori più in evidenza durante l'amichevole

I TALENTI

Questo, come detto, è il primo di tre raduni, ma si sono già viste individualità che creeranno diversi grattacapi a Medici nel momento in cui ci saranno da compiere le scelte di convocazione. Tra i migliori si devono citare gli otto difensori che sono scesi in campo dall'inizio per entrambe le squadre: Perosini del Vobarno, autore di un gol e di una prestazione contraddistinta da intensità e pulizia tecnica; Lorussodella Lentatese e Galbusera della Brianza Olginatese, autori di una prestazione pressoché impeccabile sia in fase offensiva che in fase difensiva; Bernini dell'Accademia Pavese, la coppia di terzini dei verdi Baronchelli del Club Milanese e Macchi della Sestese, Cappanera della Base 96 e Pisani del Lomazzo. Oltre a loro e ai marcatori Minuzzi, Gervasoni, Laraia e Prezioso, partita maiuscola per i mediani Amadasi del Biassono, Borra del Vighenzi e Ancri del Lesmo. Ndoci della Bedizzolese ha dimostrato di essere un battitore di calci piazzati velenosi e, potenzialmente, sempre in grado di generare pericoli per l'undici avversario, mentre Fall del Gavirate, Barzago della Tritium e Ferrario dell'AltaBrianza hanno lottato su ogni pallone con grinta e intensità. I portieri: Dominici della Solbiatese, Rimbu del Magenta, Foresti della Vis Nova e Ferloni dell'Ardor Lazzate - autore dell'unica parata di rilievo della partita, di piede su Gervasoni - sono stati quasi totalmente inoperosi. L'unica nota negativa è stata l'infortunio di Maffeis del Rovato - distorsione alla caviglia - intorno al 10' del primo tempo.

LE PAROLE

Più che soddisfatto Matteo Medici: «Sono contento, siamo partiti con il piede giusto, questi 41 ragazzi mi mettono già in difficoltà. Se questo è il livello di tutti quelli vedrò direttamente e indirettamente, sceglierne 20 per aprile sarà veramente molto difficile». Per quanto riguarda le individualità viste durante la partita, il tecnico dichiara: «Molto bene le difese, Minuzzi è dotato di buona tecnica e tanta forza. Ho avuto la riprova che i 2005 che ho avuto a disposizione nel torneo del Molise sono giocatori importanti che sono - e saranno - elementi presenti in pianta stabile nelle Rappresentative e hanno davanti un futuro importante. Molto bene tutti anche sotto il punto di vista fisico. Scegliere qualcuno oggi sarebbe riduttivo e ingiusto nei confronti degli altri».

Matteo Medici, tecnico della Rappresentativa Under 19

IL TABELLINO

SQUADRA ARANCIO-SQUADRA VERDE 3-2

RETI (2-0, 2-3): Perosini (A), Minuzzi (A), Gervasoni (V), Laraia (V), Prezioso (V).

SQUADRA ARANCIO: Dominici, Perosini, Bernini, Amadasi, Lorusso, Galbusera, Battaglia, Ferrario, Fadigati, Minuzzi, Tirelli, Foresti, Federici, Viviani, Municchi, Muletta, Ndoci, Zaina, Mubarak, Natale.

SQUADRA VERDE: Rimbu, Baronchelli, Macchi, Borra, Pisani, Cappanera, Sotomayor, Fall, Maffeis, Barzago, Gervasoni, Ferloni, Zanotti, Velaj, Villoni, Ancri, Laraia, Assamoi, Ndao, Prezioso.